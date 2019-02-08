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ТЭК 08.02.2019 09:19

Постпреды стран ЕС могут в пятницу одобрить мандат на переговоры Совета ЕС и Европарламента по газовой директиве

Комитет постоянных представителей стран ЕС (Coreper) в пятницу рассмотрит вопрос о мандате румынскому председательству Совета ЕС на переговоры с Европарламентом по предложенным Еврокомиссией поправкам к европейской газовой директиве.

В повестке заседания, опубликованной на сайте ЕС, по разделу энергетики под пунктом 18 стоит вопрос "Пересмотр директивы по газу. Мандат на переговоры с Европейским парламентом".

Накануне дипломатический источник в институтах ЕС подтвердил "Интерфаксу" рассмотрение этого вопроса членами Coreper.

"Послы от имени своих стран должны согласовать мандат для действующего председательства Совета ЕС на проведение переговоров с Европейским парламентом", - сказал собеседник агентства.

"Я хочу обратить ваше внимание, что речь на данном этапе вовсе не об утверждении самих поправок. Еще предстоят переговоры", - подчеркнул источник.

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Тэги: ЕС, ГАЗ, ПЛАНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]