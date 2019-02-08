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Дальнее зарубежье 08.02.2019 14:46

Тереза Мэй отправится в Ирландию для переговоров по Brexit

Премьер-министры Ирландии и Великобритании в пятницу проведут встречу, чтобы обсудить будущее ирландской границы после Brexit, сообщает агентство Associated Press.

На обеде в Дублине с ирландским премьером Лео Варадкаром британский премьер Тереза Мэй будет отстаивать стремление Великобритании внести изменения в сделку с ЕС по Brexit, отмечает агентство.

Кроме того, в пятницу проводят переговоры генпрокурор Англии и Уэльса Джеффри Кокс и его ирландский коллега Симус Вулф. Темой их встречи также станет вопрос границы с Ирландией.

Ранее Т.Мэй побывала в Брюсселе, где она встретилась с председателем Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером. В ходе встречи политики договорились о проведении дальнейших консультаций между рабочими группами по Brexit. В то же время, Ж.-К.Юнкер подчеркнул, что ЕС не намерен возвращаться к обсуждению соглашения о выходе Великобритании из ЕС, в котором содержится "страховочный план" по ирландской границе.

Также Т.Мэй встретилась в Брюсселе с председателем Европейского совета Дональдом Туском, который после встречи отметил, что прорыва в переговорах с Лондоном не наблюдается.

Вопрос ирландской границы стал для Великобритании особенно острым после того, как из-за него сделку по Brexit отверг британский парламент. "Страховочный план" должен гарантировать прозрачность границы между Ирландией и Северной Ирландией в случае, если стороны не смогут достичь других договоренностей, сохраняющих свободную границу. Британские политики опасаются, что применение "страховочного плана" приведет к излишнему влиянию ЕС на торговую сферу Великобритании.

Выход Великобритании из ЕС запланирован на 29 марта 2019 года.

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Тэги: БРИТАНИЯ, ИРЛАНДИЯ, ПРЕМЬЕРЫ, ВСТРЕЧА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]