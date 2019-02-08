Тереза Мэй отправится в Ирландию для переговоров по Brexit

Премьер-министры Ирландии и Великобритании в пятницу проведут встречу, чтобы обсудить будущее ирландской границы после Brexit, сообщает агентство Associated Press.
На обеде в Дублине с ирландским премьером Лео Варадкаром британский премьер Тереза Мэй будет отстаивать стремление Великобритании внести изменения в сделку с ЕС по Brexit, отмечает агентство.
Кроме того, в пятницу проводят переговоры генпрокурор Англии и Уэльса Джеффри Кокс и его ирландский коллега Симус Вулф. Темой их встречи также станет вопрос границы с Ирландией.
Ранее Т.Мэй побывала в Брюсселе, где она встретилась с председателем Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером. В ходе встречи политики договорились о проведении дальнейших консультаций между рабочими группами по Brexit. В то же время, Ж.-К.Юнкер подчеркнул, что ЕС не намерен возвращаться к обсуждению соглашения о выходе Великобритании из ЕС, в котором содержится "страховочный план" по ирландской границе.
Также Т.Мэй встретилась в Брюсселе с председателем Европейского совета Дональдом Туском, который после встречи отметил, что прорыва в переговорах с Лондоном не наблюдается.
Вопрос ирландской границы стал для Великобритании особенно острым после того, как из-за него сделку по Brexit отверг британский парламент. "Страховочный план" должен гарантировать прозрачность границы между Ирландией и Северной Ирландией в случае, если стороны не смогут достичь других договоренностей, сохраняющих свободную границу. Британские политики опасаются, что применение "страховочного плана" приведет к излишнему влиянию ЕС на торговую сферу Великобритании.
Выход Великобритании из ЕС запланирован на 29 марта 2019 года.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»