Инфляция в Азербайджане в январе составила 0,2%, среднегодовая замедлилась до 1,7%

Инфляция в Азербайджане в январе 2019 года составила 0,2% против роста цен на 0,8% в декабре прошлого года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомитете по статистике.
"Инфляция в Азербайджане в январе 2019 года составила 0,2%. При этом цены на продовольственные товары выросли на 0,9%, непродовольственные товары – на 0,2%, тогда как тарифы на услуги населению подешевели на 0,8%", - отметили в Госкомстате.
Среднегодовая инфляция в Азербайджане на конец января составила 1,7% (на конец декабря 2018 года – 2,3%). В том числе, среднегодовая инфляция по продовольственным товарам на конец января составила 0,7%, по непродовольственным товарам – 1,2%, услугам – 3,4%.
Правительство Азербайджана на 2019 год прогнозирует среднегодовую инфляцию на уровне 3,8%.
Среднегодовая инфляция в Азербайджане по итогам 2018 года составила 2,3%.
Н.Аббасова
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»