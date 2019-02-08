Инфляция в Азербайджане в январе составила 0,2%, среднегодовая замедлилась до 1,7%

Инфляция в Азербайджане в январе 2019 года составила 0,2% против роста цен на 0,8% в декабре прошлого года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомитете по статистике.

"Инфляция в Азербайджане в январе 2019 года составила 0,2%. При этом цены на продовольственные товары выросли на 0,9%, непродовольственные товары – на 0,2%, тогда как тарифы на услуги населению подешевели на 0,8%", - отметили в Госкомстате.

Среднегодовая инфляция в Азербайджане на конец января составила 1,7% (на конец декабря 2018 года – 2,3%). В том числе, среднегодовая инфляция по продовольственным товарам на конец января составила 0,7%, по непродовольственным товарам – 1,2%, услугам – 3,4%.

Правительство Азербайджана на 2019 год прогнозирует среднегодовую инфляцию на уровне 3,8%.

Среднегодовая инфляция в Азербайджане по итогам 2018 года составила 2,3%.

Н.Аббасова