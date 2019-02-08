Мост через реку Самур введут в строй в ноябре 2019 года – министр экономики Азербайджана

Мост через реку Самур на азербайджано-российской границе будет введен в эксплуатацию в ноябре 2019 года, сообщил министр экономики Азербайджана Шахин Мустафаев.
Министр экономики Азербайджана Шахин Мустафаев и министр экономического развития РФ Максим Орешкин в пятницу ознакомились с ходом строительства моста через реку Самур на азербайджано-российской границе.
«Ввод моста в эксплуатацию планируется в ноябре 2019 года. Этот мост облегчит транзит грузов, а также будет способствовать увеличению грузопотока, что также важно для транспортного коридора Север-Юг», - сказал Ш.Мустафаев журналистам в пятницу.
Протяженность моста составит 325,3 метра, ширина 17,5 - м. Стоимость строительства - 36,5 млн манатов.
Проект возведения мостового перехода осуществляется в рамках соглашения, которое было подписано в августе 2013 года между правительствами России и Азербайджана.
Новый мост заменит существующий, который был построен в 1957 году.
Подходы к мосту каждое государство будет возводить самостоятельно со своей стороны.
Б.Рустамбеков
ГААД получит 3,8 млн манатов на строительство автодороги в Исмаиллинском районе
В Азербайджане минимальная заработная плата с марта повышается до 180 манатов
Французский "Нант" вывел из обращения 9-й номер, под которым играл погибший в авиакатастрофе аргентинец Сала
"Ливерпуль" зафиксировал рекордную в истории футбола прибыль в сезоне 2017-18
Изготовление 1,2 млн биометрических паспортных бланков обойдется Азербайджану свыше 18 млн евро
В развитие регионов Азербайджана до 2024г будет вложено свыше 17 млрд манатов
МЧС получит 2 млн манатов на устранение последствий землетрясения в центральном регионе Азербайджана
Президент Алиев выделил более 21,6 млн манатов на замену кровли многоквартирных домов в Азербайджане
Французские "желтые жилеты" готовятся уже к 13-й субботней акции протеста
Путин: режимам контроля над вооружениями и нераспространения в мире брошен вызов
Обвинений экс-президенту Армении Саргсяну не предъявлялось - следствие
Пашинян может в чем-то рискнуть в вопросе Карабаха, но вряд ли пойдет ва-банк
Артур Агаджанов: Тюркские корни карабахских армян нельзя отрицать
ЧБТР рассматривает возможность выдачи манатных кредитов в Азербайджане
В Баку открылась выставка, посвященная Дню дипломатического работника
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»