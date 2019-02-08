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Транспорт и связь 08.02.2019 16:13

Мост через реку Самур введут в строй в ноябре 2019 года – министр экономики Азербайджана

Мост через реку Самур на азербайджано-российской границе будет введен в эксплуатацию в ноябре 2019 года, сообщил министр экономики Азербайджана Шахин Мустафаев.

Министр экономики Азербайджана Шахин Мустафаев и министр экономического развития РФ Максим Орешкин в пятницу ознакомились с ходом строительства моста через реку Самур на азербайджано-российской границе.

«Ввод моста в эксплуатацию планируется в ноябре 2019 года. Этот мост облегчит транзит грузов, а также будет способствовать увеличению грузопотока, что также важно для транспортного коридора Север-Юг», - сказал Ш.Мустафаев журналистам в пятницу.

Протяженность моста составит 325,3 метра, ширина 17,5 - м. Стоимость строительства - 36,5 млн манатов.

Проект возведения мостового перехода осуществляется в рамках соглашения, которое было подписано в августе 2013 года между правительствами России и Азербайджана.

Новый мост заменит существующий, который был построен в 1957 году.

Подходы к мосту каждое государство будет возводить самостоятельно со своей стороны.

Б.Рустамбеков

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, САМУР, МОСТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]