Мост через реку Самур введут в строй в ноябре 2019 года – министр экономики Азербайджана

Мост через реку Самур на азербайджано-российской границе будет введен в эксплуатацию в ноябре 2019 года, сообщил министр экономики Азербайджана Шахин Мустафаев.

Министр экономики Азербайджана Шахин Мустафаев и министр экономического развития РФ Максим Орешкин в пятницу ознакомились с ходом строительства моста через реку Самур на азербайджано-российской границе.

«Ввод моста в эксплуатацию планируется в ноябре 2019 года. Этот мост облегчит транзит грузов, а также будет способствовать увеличению грузопотока, что также важно для транспортного коридора Север-Юг», - сказал Ш.Мустафаев журналистам в пятницу.

Протяженность моста составит 325,3 метра, ширина 17,5 - м. Стоимость строительства - 36,5 млн манатов.

Проект возведения мостового перехода осуществляется в рамках соглашения, которое было подписано в августе 2013 года между правительствами России и Азербайджана.

Новый мост заменит существующий, который был построен в 1957 году.

Подходы к мосту каждое государство будет возводить самостоятельно со своей стороны.

Б.Рустамбеков