В Азербайджане минимальная заработная плата с марта повышается до 180 манатов

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение об определении минимальной заработной платы.

Согласно распоряжению с 1 марта 2019 года минимальная заработная плата в Азербайджане составит 180 манатов. (в настоящее время минимальная заработная плата составляет 130 манатов – ИФ).

Соответствующее распоряжение И.Алиева опубликовано в пятницу на сайте главы государства.

Ф.Исазаде