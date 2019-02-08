В Азербайджане минимальная заработная плата с марта повышается до 180 манатов

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение об определении минимальной заработной платы.
Согласно распоряжению с 1 марта 2019 года минимальная заработная плата в Азербайджане составит 180 манатов. (в настоящее время минимальная заработная плата составляет 130 манатов – ИФ).
Соответствующее распоряжение И.Алиева опубликовано в пятницу на сайте главы государства.
Ф.Исазаде
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»