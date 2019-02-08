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Внутренняя политика 08.02.2019 17:54

В Азербайджане минимальная заработная плата с марта повышается до 180 манатов

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение об определении минимальной заработной платы.

Согласно распоряжению с 1 марта 2019 года минимальная заработная плата в Азербайджане составит 180 манатов. (в настоящее время минимальная заработная плата составляет 130 манатов – ИФ).

Соответствующее распоряжение И.Алиева опубликовано в пятницу на сайте главы государства.

Ф.Исазаде

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Тэги: ЗАРПЛАТА, ПОВЫШЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]