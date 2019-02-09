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Транспорт и связь 09.02.2019 15:26

Средняя численность работников КАМАЗа за год снизилась на 2,7%

Средняя численность работников ПАО "КАМАЗ" (MOEX:KMAZ) в 2018 г. составила 31,149 тыс. человек, что на 2,7% меньше, чем в 2017 г., следует из ежеквартального отчета компании.

Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период при этом вырос на 2,9%, до 14,1 млрд руб., выплаты социального характера - на 6,5%, до 80,3 млн руб.

В 2016 году на предприятии работало 33,4 тыс. человек, годом ранее - 34,3 тыс. человек. Сокращение численности персонала компания объясняла естественным выбытием.

"КАМАЗ" является крупнейшим российским производителем грузовых автомобилей. Компания снизила продажи в РФ в 2018 г. на 1,4%, до 32,681 тыс. автомобилей, экспорт снизился на 19%, до 4,068 тыс. автомобилей, сборочных комплектов деталей и сборочных комплектов.

Бизнес-план компании на 2019 год предполагает реализацию 39 тыс. автомобилей, в том числе 33 тыс. машин на российском рынке, 6 тыс. - за рубежом. Чистая прибыль "КАМАЗа" в 2019 г. планируется в размере 500 млн руб., выручка - 197 млрд руб.

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Тэги: РОССИЯ, КАМАЗ, СОТРУДНИКИ, ЧИСЛЕННОСТЬ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]