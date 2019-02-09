Прокуратура проводит проверку по факту конфликта в колонии под Самарой

Прокуратура Самарской области организовала проверку по факту конфликта между осужденными колонии N5 под Самарой.
"На место происшествия выехали прокурор области Константин Букреев и руководящие сотрудники аппарата надзорного органа для организации проверки и координации действий следственных органов и представителей регионального УФСИН", - говорится в сообщении на сайте областной прокуратуры.
Подчеркивается, что, по предварительным данным, "сегодня в вечернее время в федеральном казенном учреждении "Исправительная колония № 5 УФСИН России по Самарской области" произошел конфликт между осужденными с последующим поджогом постельных принадлежностей. В результате конфликта пострадало 15 осужденных, которые получили незначительные телесные повреждения".
Между тем, как сообщалось ранее со ссылкой на данные уполномоченного по правам человека Ольги Гальцовой, также находящейся на месте происшествия, пострадало 12 человек. Семь из них надышались дыма во время возгорания матрасов в одном из помещений, еще пять были госпитализированы в больницу им.Пирогова на обследование, для исключения черепно-мозговой травмы.
Конфликт между осужденными самарской колонии N5 возник вечером в пятницу, в результате конфликта произошло возгорание матрасов в одном из помещений. Площадь возгорания составила 40 кв.м.
СУ СКР по Самарской области также начало проверку по факту возгорания в данной колонии.
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