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Дальнее зарубежье 09.02.2019 13:30

Председатель ОБСЕ предложил Украине обеспечить допуск наблюдателей от России на президентские выборы

Действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Словакии Мирослав Лайчак предложил украинской стороне пересмотреть решение о том, что выборы президента Украины будут закрыты для российских наблюдателей.

В ходе телефонной беседы с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным он "выразил сожаление", что украинская Верховная Рада 7 февраля приняла закон, который запрещает аккредитацию в качестве наблюдателей от Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) лиц с паспортами Российской Федерации.

М.Лайчак призвал руководство Украины к "поиску всех возможных путей", которые обеспечат аккредитацию всех наблюдателей от БДИПЧ.

Сообщение о беседе М.Лайчака и П.Климкина распространила пресс-служба МИД Словакии.

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Тэги: ОБСЕ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ, УКРАИНА, ВЫБОРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]