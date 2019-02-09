Суд в Тунисе приговорил семь исламистов к пожизненному заключению за нападения на туристов

Суд Туниса приговорил к пожизненному лишению свободы семь исламистов, признав их виновными в нападениях на туристов в 2015 году, в ходе которых погибли десятки людей, сообщают в субботу западные СМИ.
По делу проходили десятки обвиняемых: семь из них проведут за решеткой остаток жизни, другие были приговорены к лишению свободы на сроки от шести до 16 лет, еще несколько обвиняемых были оправданы.
Некоторые из осужденных намерены подать апелляцию на решение суда в ближайшем времени, отмечается в сообщении со ссылкой на прокуратуру страны.
В результате серии терактов, которые произошли в Тунисе в 2015 году, погибли 59 туристов.
38 человек, в том числе одна россиянка, стали жертвами обстрела в отеле Imperial Marhaba в Сусе 26 июня 2015 года. Еще 39 туристов тогда получили ранения.
18 марта 2015 года боевики террористической организации "Исламское государство" напали на посетителей музея Бардо. В результате погиб 21 турист, среди погибших также была одна россиянка.
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