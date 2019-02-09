Азербайджанский завод Азермаш планирует в 2019г экспорт в Украину 300 автомобилей марки Khazar

Завод «Азермаш» в 2019 году планирует выпуск 3 тыс. легковых автомобилей, начнет экспортные продажи в Украину, заявил директор предприятия Эмин Ахундов журналистам в субботу.
«В этом году на заводе «Азермаш» планируют выпуск 3 тыс. легковых автомобилей», - сказал Э.Ахундов.
По его словам, в текущем году завод планирует начать экспорт автомобилей в Украину. «Объем экспортной партии составит 300 автомобилей марки Khazar. В настоящее время готовится необходимая документация, чтобы начать поставки, которые ожидаются в середине 2019 года», - отметил он.
Как сообщалось ранее, официальное открытие завода «Азермаш» состоялось 29 марта 2018 года. Учредителями завода являются иранская Iran Khodro и азербайджанская AzEuroCar. Завод расположен в Нефтчалинском промышленном квартале на юго-востоке Азербайджана. Все производимые на заводе автомобили соответствуют стандартам Евро-5.
Инвестиции в создания предприятия на первом этапе составили $15 млн.
В 2018 году на заводе «Азермаш» было произведено более 1 тыс. автомобилей марки «Khazar», из которых 95% - продано. Стоимость автомобиля «Khazar» LD составляет 18 тыс. манатов ($10.6 тыс.), «Khazar» SD – 16 тыс. манатов ($9.4 тыс.).
Б.Рустамбеков
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