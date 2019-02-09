Президент Алиев присвоил министру налогов специальное звание государственного советника II степени

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о присвоении министру налогов Микаилу Джаббарову специального звания государственногосоветника налоговой службы II степени.
Соответствующее распоряжение опубликовано в субботу на сайте главы государства.
Кроме этого, другим распоряжением президента Азербайджана, специальные звания государственногосоветника налоговой службы III степени присвоены министру налогов Нахчыванской Автономной Республики Азеру Нагиеву и гендиректору департамента предварительного расследования налоговых преступлений при Минналогов Хагани Искендерову.
Р.Бабаев
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»