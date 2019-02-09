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Внутренняя политика 09.02.2019 16:35

Президент Алиев присвоил министру налогов специальное звание государственного советника II степени

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о присвоении министру налогов Микаилу Джаббарову специального звания государственногосоветника налоговой службы II степени.

Соответствующее распоряжение опубликовано в субботу на сайте главы государства.

Кроме этого, другим распоряжением президента Азербайджана, специальные звания государственногосоветника налоговой службы III степени присвоены министру налогов Нахчыванской Автономной Республики Азеру Нагиеву и гендиректору департамента предварительного расследования налоговых преступлений при Минналогов Хагани Искендерову.

Р.Бабаев

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Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, МИНИСТР, ЗВАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]