Президент Алиев присвоил министру налогов специальное звание государственного советника II степени

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о присвоении министру налогов Микаилу Джаббарову специального звания государственногосоветника налоговой службы II степени.

Соответствующее распоряжение опубликовано в субботу на сайте главы государства.

Кроме этого, другим распоряжением президента Азербайджана, специальные звания государственногосоветника налоговой службы III степени присвоены министру налогов Нахчыванской Автономной Республики Азеру Нагиеву и гендиректору департамента предварительного расследования налоговых преступлений при Минналогов Хагани Искендерову.

Р.Бабаев