Спецгруппа МВД Казахстана подключилась к расследованию массового мора рыбы в реке Урал

Специальная группа сотрудников МВД Казахстана в городе Атырау, административном центре Атырауской области на западе страны, начала расследование уголовного дела по факту массовой гибели рыбы в реке Урал, сообщил в субботу начальник областного департамента полиции Аян Дуйсембаев.
"По факту гибели рыбы в реке возбуждено и расследуется уголовное дело по статье 328 Уголовного кодекса (загрязнение вод - ИФ). Сейчас идет следствие. Чтобы установить точные причины гибели рыбы, из Алматы приезжали специалисты и отобрали биологические материалы. Как у них будут готовы результаты экспертизы, тогда будут приняты меры. На сегодня в Атырау находится специальная группа министерства внутренних дел и проводит расследование", - сказал А.Дуйсембаев в Атырау на отчетной встрече с жителями города.
"Все подробности я сообщить не могу, это является тайной следствия. Когда оно будет закончено, мы сообщим результаты", - добавил начальник департамента полиции.
Как сообщалось, мертвая рыба впервые была обнаружена 2 декабря 2018 года в канале Перетаска в Атырау. На следующий день мор рыбы зафиксировали в реке Урал в районе коммунального предприятия "Атырау Су Арнасы" и ниже по течению.
Массовая гибель рыбы произошла и на рыбзаводах, стоящих на реке Урал, где погибли десятки тысяч искусственно выращенных товарных осетров.
Пресс-секретарь комитета лесного хозяйства и животного мира Минсельхоза Казахстана Сакен Дилдахмет сообщал, что по данным на 28 января количество собранных снулых рыб составило 108,1 тонны (канал Перетаска - 1,3 тонны; река Урал - 4,1 тонны; РГКП "Урало-Атырауский рыбоводный завод" - 1,7 тонны; ТОО "Луговской конный завод" - 101,0 тонны). Он также сообщал, что расследуется два уголовных дела: по статье 328 (загрязнение, засорение или истощение вод) и по статье 336 УК Казахстана (нарушение правил охраны рыбных запасов).
Отбор проб воды в реке Урал выявил превышение предельно-допустимой концентрации хлоридов, а патологоанатомическое вскрытие рыб - токсины аммиака.
Президент Алиев присвоил министру налогов специальное звание государственного советника II степени
Министр обороны Азербайджана приказал пресекать любые провокации противника
Алиев на встрече с Орешкиным выразил уверенность в успехе российско-азербайджанских проектов
ГААД получит 1,6 млн манатов на капремонт автодорог в Сабунчинском районе столицы
Сбор зерна в России в 2019 г. превысит 120 млн тонн - эксперты
Средняя численность работников КАМАЗа за год снизилась на 2,7%
Взрыв во время пожара произошел в Дербенте, информация о пострадавших уточняется
Взрыв во время пожара произошел в Дербенте, информация о пострадавших уточняется
В развитие регионов Азербайджана до 2024г будет вложено свыше 17 млрд манатов
МЧС получит 2 млн манатов на устранение последствий землетрясения в центральном регионе Азербайджана
Президент Алиев выделил более 21,6 млн манатов на замену кровли многоквартирных домов в Азербайджане
Пашинян может в чем-то рискнуть в вопросе Карабаха, но вряд ли пойдет ва-банк
Артур Агаджанов: Тюркские корни карабахских армян нельзя отрицать
ЧБТР рассматривает возможность выдачи манатных кредитов в Азербайджане
В Баку открылась выставка, посвященная Дню дипломатического работника
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»