Спецгруппа МВД Казахстана подключилась к расследованию массового мора рыбы в реке Урал

Специальная группа сотрудников МВД Казахстана в городе Атырау, административном центре Атырауской области на западе страны, начала расследование уголовного дела по факту массовой гибели рыбы в реке Урал, сообщил в субботу начальник областного департамента полиции Аян Дуйсембаев.

"По факту гибели рыбы в реке возбуждено и расследуется уголовное дело по статье 328 Уголовного кодекса (загрязнение вод - ИФ). Сейчас идет следствие. Чтобы установить точные причины гибели рыбы, из Алматы приезжали специалисты и отобрали биологические материалы. Как у них будут готовы результаты экспертизы, тогда будут приняты меры. На сегодня в Атырау находится специальная группа министерства внутренних дел и проводит расследование", - сказал А.Дуйсембаев в Атырау на отчетной встрече с жителями города.

"Все подробности я сообщить не могу, это является тайной следствия. Когда оно будет закончено, мы сообщим результаты", - добавил начальник департамента полиции.

Как сообщалось, мертвая рыба впервые была обнаружена 2 декабря 2018 года в канале Перетаска в Атырау. На следующий день мор рыбы зафиксировали в реке Урал в районе коммунального предприятия "Атырау Су Арнасы" и ниже по течению.

Массовая гибель рыбы произошла и на рыбзаводах, стоящих на реке Урал, где погибли десятки тысяч искусственно выращенных товарных осетров.

Пресс-секретарь комитета лесного хозяйства и животного мира Минсельхоза Казахстана Сакен Дилдахмет сообщал, что по данным на 28 января количество собранных снулых рыб составило 108,1 тонны (канал Перетаска - 1,3 тонны; река Урал - 4,1 тонны; РГКП "Урало-Атырауский рыбоводный завод" - 1,7 тонны; ТОО "Луговской конный завод" - 101,0 тонны). Он также сообщал, что расследуется два уголовных дела: по статье 328 (загрязнение, засорение или истощение вод) и по статье 336 УК Казахстана (нарушение правил охраны рыбных запасов).

Отбор проб воды в реке Урал выявил превышение предельно-допустимой концентрации хлоридов, а патологоанатомическое вскрытие рыб - токсины аммиака.