В пригороде Тель-Авива перевернулся автобус, следовавший в Иерусалим, есть жертвы

По меньшей мере два человека погибли и 41 получили травмы в результате автокатастрофы, в результате которой автобус перевернулся в пригороде Тель-Авива, сообщила в воскресенье газета "Джерузалем пост".

По ее данным, двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии, другие получили легкие ранения.

Погибшими пассажирами оказались две женщины, одной из которой было чуть более 30 лет, другой - более 50.

Автобус направлялся по маршруту Иерусалим - Тель-Авив.