Палестинские радикалы против плана США по Ближнему Востоку

Палестинская группировка "Исламский джихад" выступает категорически против разработанного США плана ближневосточного урегулирования, известного как "сделка века", заявил в среду на пресс-конференции в Москве член политбюро этого радикального движения Мухаммед Альхенди.

"Выражаем готовность бороться против всех планов, направленных на то, чтобы навязать нам "сделку века" и, тем самым, похоронить палестинскую проблему. И мы будем бороться против этих планов всеми имеющимися средствами", - сказал М.Альхенди, который принимал участие в трехдневной встрече в Москве представителей различных палестинских группировок и движений.

"Мы выступаем за восстановление единства палестинского народа, для чего нужно создать необходимые основы", - подчеркнул представитель "Исламского джихада".

Он уточнил, что необходимые основы предусматривают "вхождение "Исламского джихада" и ХАМАС в Организацию освобождения Палестины (ООП)". "Они должны быть приняты туда в соответствии с соглашениями, которые были приняты в Египте", - сказал М.Альхенди.