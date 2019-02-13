Палестинские радикалы против плана США по Ближнему Востоку

Палестинская группировка "Исламский джихад" выступает категорически против разработанного США плана ближневосточного урегулирования, известного как "сделка века", заявил в среду на пресс-конференции в Москве член политбюро этого радикального движения Мухаммед Альхенди.
"Выражаем готовность бороться против всех планов, направленных на то, чтобы навязать нам "сделку века" и, тем самым, похоронить палестинскую проблему. И мы будем бороться против этих планов всеми имеющимися средствами", - сказал М.Альхенди, который принимал участие в трехдневной встрече в Москве представителей различных палестинских группировок и движений.
"Мы выступаем за восстановление единства палестинского народа, для чего нужно создать необходимые основы", - подчеркнул представитель "Исламского джихада".
Он уточнил, что необходимые основы предусматривают "вхождение "Исламского джихада" и ХАМАС в Организацию освобождения Палестины (ООП)". "Они должны быть приняты туда в соответствии с соглашениями, которые были приняты в Египте", - сказал М.Альхенди.
Вильнюс готов активизировать экономсотрудничество с Баку – глава МИД Литвы
Мониторинг ОБСЕ в зоне карабахского конфликта прошел без инцидентов
Пашинян своими заявлениями по Карабаху нагнетает ситуацию - МИД Азербайджана
Азербайджанские компании получили контракты на поставку продукции АПК в Россию
Goldman верит в рост цен на нефть, OIES ожидает Brent по $68 за баррель в 2019г
Цены на нефть сократили подъем на данных о запасах в США, Brent на уровне $63,44 за баррель
Генконсульство РФ в Стамбуле отрицает нападение турецких фанатов на болельщиков "Зенита"
Бундеслига удвоила выручку за 7 лет, до рекордных 3,81 млрд евро в 2018г
Лос-Анджелес запретит продажу изделий из натурального меха с 2021 года
Президент Азербайджана выделил 3 млн манатов на строительство многоквартирного дома и благоустройство Бейлагана
Президент Алиев пообедал с солдатами в новой воинской части в Бейлагане
Пашинян может в чем-то рискнуть в вопросе Карабаха, но вряд ли пойдет ва-банк
Артур Агаджанов: Тюркские корни карабахских армян нельзя отрицать
ЧБТР рассматривает возможность выдачи манатных кредитов в Азербайджане
22 февраля пройдет первый в 2019 году CEO Lunch Tbilisi
В «CinemaPlus» прошло мероприятие по 75-летию снятия блокады Ленинграда
В РИКЦ в Баку представили сборник рассказов азербайджанской писательницы Лалы Умуд
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»