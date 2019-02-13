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Дальнее зарубежье 13.02.2019 15:16

Палестинские радикалы против плана США по Ближнему Востоку

Палестинская группировка "Исламский джихад" выступает категорически против разработанного США плана ближневосточного урегулирования, известного как "сделка века", заявил в среду на пресс-конференции в Москве член политбюро этого радикального движения Мухаммед Альхенди.

"Выражаем готовность бороться против всех планов, направленных на то, чтобы навязать нам "сделку века" и, тем самым, похоронить палестинскую проблему. И мы будем бороться против этих планов всеми имеющимися средствами", - сказал М.Альхенди, который принимал участие в трехдневной встрече в Москве представителей различных палестинских группировок и движений.

"Мы выступаем за восстановление единства палестинского народа, для чего нужно создать необходимые основы", - подчеркнул представитель "Исламского джихада".

Он уточнил, что необходимые основы предусматривают "вхождение "Исламского джихада" и ХАМАС в Организацию освобождения Палестины (ООП)". "Они должны быть приняты туда в соответствии с соглашениями, которые были приняты в Египте", - сказал М.Альхенди.

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Тэги: ПАЛЕСТИНА, РАДИКАЛЫ, США, ПЛАН

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]