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ТЭК 13.02.2019 15:25

Грузия ведет переговоры с "Газпром экспортом" по транзиту российского газа в Армению, надеется на улучшение условий договора

Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе сообщил, что идут переговоры с компанией "Газпром экспорт" о новом договоре по транзиту российского газа в Армению, двухлетний срок действия которого истек в конце минувшего года.

"Переговоры (с компанией "Газпром экспорт" - ИФ) по этому вопросу идут. Их ведет министерство экономики и устойчивого развития Грузии. Подождем результатов. Думаю, что они (переговоры - ИФ) скоро завершатся", - заявил М. Бахтадзе на брифинге в среду, отвечая на соответствующий вопрос.

При этом премьер отметил, что позиция грузинской стороны на переговорах заключается в том, чтобы улучшить условия договора по транзиту российского газа в Армению. "Главное - обеспечить энергобезопасность и энергетическую независимость страны", - подчеркнул М.Бахтадзе.

Согласно договору между Грузией и "Газпром экспортом", в 2017 году транзит газа в Армению оплачивался по смешанной системе - частично деньгами и частично сырьем, а в 2018 году он оплачивался только деньгами. При этом "Газпром экспорт" гарантировал оплату транспортировки газа через территорию Грузии в Армению в объемах 2-2,2 млрд кубометров в год, а также поставку газа в Грузию в 2017-2018 годах "на гибких условиях, по цене на $30 за 1 тыс. кубометров ниже, чем в 2016 году", то есть за $185.

Ранее от транзита российского газа в Армению Грузия получала 10% общего объема его транспортировки, что полностью удовлетворяло грузинскую сторону.

Грузия, которая удовлетворяет свои потребности в природном газе в основном за счет импорта, в 2019 году прогнозирует рост его потребления на 5,8% по сравнению с показателем 2018 года, до 2 млрд 559,6 млн кубометров. Почти весь этот объем предусматривается получить из Азербайджана. Уже второй год в балансе природного газа Грузии не предусматриваются поставки газа из России, которые в 2017 году составили 135 млн кубометров - на 10,7% больше, чем годом ранее.

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Тэги: ГРУЗИЯ, ГАЗПРОМ, ТРАНЗИТ, ДОГОВОР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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