Азербайджан до сих пор в проект ЮГК вложил около $10 млрд, в 2019г вложит около $0,9 млрд - SOCAR

Затраты ЗАО "Canub Qaz Dehlizi" (CQD, Южный Газовый Коридор, управляющая компания от Азербайджана) в рамках проекта создания ЮГК по состоянию на конец декабря 2018 года составили $9,6 млрд, сообщил агентству «Интерфакс-Азербайджан» официальный представитель компании SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР) по связям с общественностью Ибрагим Ахмедов.

«На конец декабря 2018 года CQD на реализацию проекта в целом инвестировано $9,6 млрд. При этом в 2018 году инвестиции компании составили около $1 млрд”,- отметил он.

По словам И.Ахмедова, в 2019 году ЗАО "Canub Qaz Dehlizi" в рамках проекта создания ЮГК планирует инвестиции на сумму около $900 млн.

«На конец декабря 2018 года в рамках проекта создания ЮГК общий прогресс по обеспечению необходимым оборудованием составил 92,5%. Работы по расширению Южно-Кавказского Газопровода близятся к полному завершению. Общий прогресс по строительству Транс-Анатолийского Газопровода (TANAP) превысил 99%, по проекту Транс-Адриатического газопровода (TAP) - превысил 84%. Газопроводы TANAP и TAP были соединены в конце прошлого года», - отметил И.Ахмедов

Как сообщалось, общий объем расходов, которые придутся на ЗАО «Cenub Qaz Dehlizi» в рамках проекта создания ЮГК по 2020 год включительно, оценивается в $11,5 млрд.

ЗАО "CQD" создано для эффективного управления проектами Стадии-2 разработки газоконденсатного месторождения «Шах-Дениз», расширения ЮКТМ газопровода, строительства газопроводов TANAP и TAP.

Доля SOCAR в капитале общества составляет 49%, государства – 51%. Государственный нефтяной фонд Азербайджана обеспечил финансирование долевого участия государства в ЗАО Canub Qaz Dehlizi.

Проект «Южного газового коридора» предусматривает создание трубопроводной инфраструктуры для транспортировки в Европу через Турцию азербайджанского газа, добываемого в рамках Стадии-2 разработки месторождения Шах-Дениз.

Основными компонентами проекта являются: Стадия-2 проекта Шах-Дениз, расширение Южно-Кавказской трубопроводной магистрали Баку-Грузия-граница с Турцией, строительство Транс-Анатолийского газопровода (TANAP) от восточной до западной границы Турции и Транс Адриатического газопровода (TAP), соединяющего Грецию, Албанию и Адриатическое море на юг Италии.

Общая стоимость проекта ЮГК оцениваются порядка $40 млрд.

Поставки азербайджанского газа в Европу ожидаются в начале 2020 года в объеме 10 млрд кубометров. Кроме того, 6 млрд кубометров азербайджанского газа будет поставляться в западные регионы Турции. Поставки в Турцию начались летом 2018 года.

Н.Аббасова