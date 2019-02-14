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Финансы 14.02.2019 12:54

Объем излишне перечисленных средств в госбюджет Азербайджана в 2018г сократился на 21% - Минналогов

Объем средств, излишне перечисленных налогоплательщиками в госбюджет Азербайджана, в 2018 году сократился на 21,4%, заявил заместитель министра налогов Илькин Велиев.

«В 2018 году объем излишне перечисленных налогоплательщиками в государственный бюджет средств сократился на 21,4% или на 503,7 млн манатов», - сказал И.Велиев, слова которого приведены в сообщении Минналогов.

По его словам, число налоговых проверок за 2018 год сократилось в 3,4 раза. При этом объем налогов, начисленных по каждой проверке на основе системы управления рисками, увеличился в 2 раза.

Как сообщалось ранее, на 1 января 2018 года объем средств, излишне перечисленных налогоплательщиками в госбюджет, оценивался свыше 2,5 млрд манатов, что в 2,4 раза превышало размер налоговых долгов налогоплательщиков в госбюджет.

А.Мамедов

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Тэги: МИННАЛОГОВ, ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ, ИЗЛИШЕК


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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