Объем излишне перечисленных средств в госбюджет Азербайджана в 2018г сократился на 21% - Минналогов

Объем средств, излишне перечисленных налогоплательщиками в госбюджет Азербайджана, в 2018 году сократился на 21,4%, заявил заместитель министра налогов Илькин Велиев.

«В 2018 году объем излишне перечисленных налогоплательщиками в государственный бюджет средств сократился на 21,4% или на 503,7 млн манатов», - сказал И.Велиев, слова которого приведены в сообщении Минналогов.

По его словам, число налоговых проверок за 2018 год сократилось в 3,4 раза. При этом объем налогов, начисленных по каждой проверке на основе системы управления рисками, увеличился в 2 раза.

Как сообщалось ранее, на 1 января 2018 года объем средств, излишне перечисленных налогоплательщиками в госбюджет, оценивался свыше 2,5 млрд манатов, что в 2,4 раза превышало размер налоговых долгов налогоплательщиков в госбюджет.

А.Мамедов