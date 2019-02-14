В Азербайджане в 2018г подорожали 360 видов товаров и услуг - Центробанк

Среднегодовая базовая инфляция в Азербайджане в 2018 году составила 1,8% против 13,2% на конец 2017 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центральном банке.
"Среднегодовая базовая инфляция, подсчитываемая без учета товаров, цены на которые регулируются государством, а также сельскохозяйственной продукции, имеющей сезонный характер, в Азербайджане в 2018 году составила 1,8% против 13,2% за 2017 год", - отметили в Центробанке.
Среднегодовая инфляция в 2018 году составила 2,3%, в том числе по продовольственным товарам – 1,7%, непродовольственным товарам – 2,6%, услугам – 2,7%.
"В январе-сентябре 2018 года из 521 наименований товаров и услуг, которые используются для расчета инфляции, спад цен имел место по 121 товару и услугам, по 40 - цены не изменились. Таким образом, рост цен наблюдался по 360 видам товаров и услуг", - подчеркнули в банке.
А.Мамедов
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»