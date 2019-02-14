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Транспорт и связь 14.02.2019 17:12

Два "Боинга" повредили оперение в результате инцидента в аэропорту "Внуково"

"Боинг" с пассажирами после посадки в московском аэропорту "Внуково" задел крылом другой самолет, люди при этом не пострадали, сообщил "Интерфаксу" источник в службах аэропорта.

"Во время буксировки после посадки во "Внуково" Boeing-747 с пассажирами задел законцовкой крыла хвостовое оперение стоящего на перроне другого лайнера Boeing-767", - сказал источник.

По его информации, оба самолета получили повреждения, но никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: РОССИЯ, ВНУКОВО, ИНЦИДЕНТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]