Индийская Petronet LNG изучит возможность инвестирования в СПГ-проект Driftwood в США

Индийская Petronet LNG Limited подписала меморандум о взаимопонимании с американской Tellurian Inc., согласно которому рассмотрит возможность инвестирования в СПГ-проект Driftwood, говорится в сообщении Tellurian.

Проект предполагает строительство завода по производству 27,6 млн т СПГ в год, окончательное инвестрешение и начало строительства ожидается в первой половине текущего года.

Petronet LNG Limited является крупнейшим импортером СПГ в Индии, оперируя регазификационными мощностями на 20 млн т в год. Кроме того, расширяются на 2,5 млн т/г СПГ мощности терминала Dahej, планируются мощности еще на 5 млн т/г в Гангавараме (Gangavaram).

Запуск завода Driftwood LNG планируется на 2023 год.