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ТЭК 14.02.2019 17:19

Индийская Petronet LNG изучит возможность инвестирования в СПГ-проект Driftwood в США

Индийская Petronet LNG Limited подписала меморандум о взаимопонимании с американской Tellurian Inc., согласно которому рассмотрит возможность инвестирования в СПГ-проект Driftwood, говорится в сообщении Tellurian.

Проект предполагает строительство завода по производству 27,6 млн т СПГ в год, окончательное инвестрешение и начало строительства ожидается в первой половине текущего года.

Petronet LNG Limited является крупнейшим импортером СПГ в Индии, оперируя регазификационными мощностями на 20 млн т в год. Кроме того, расширяются на 2,5 млн т/г СПГ мощности терминала Dahej, планируются мощности еще на 5 млн т/г в Гангавараме (Gangavaram).

Запуск завода Driftwood LNG планируется на 2023 год.

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Тэги: США, ИНДИЯ, СПГ, ИНВЕСТИЦИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]