Путин предложил Рухани и Эрдогану рассмотреть конкретные шаги для полного уничтожения террористов в Идлибе

Президент России Владимир Путин предложил своим коллегам из Турции и Ирана Реджепу Тайипу Эрдогану и Хасану Рухани рассмотреть конкретные шаги для полной ликвидации террористов в Идлибе.

"Необходимо условиться о том, как обеспечить окончательную деэскалацию в Идлибе", - заявил российский лидер на саммите Россия-Иран-Турция в Сочи.

По его словам, в провинции удается поддержать режим прекращения боевых действий.

"Но это не означает, что мы должны мириться с присутствием в районе Идлиба террористических группировок. Поэтому предлагаю рассмотреть конкретные практические шаги, которые Россия, Турция и Иран могли бы предпринять для полного уничтожения террористического очага", - сказал В.Путин.