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Регион 14.02.2019 17:34

Путин предложил Рухани и Эрдогану рассмотреть конкретные шаги для полного уничтожения террористов в Идлибе

Президент России Владимир Путин предложил своим коллегам из Турции и Ирана Реджепу Тайипу Эрдогану и Хасану Рухани рассмотреть конкретные шаги для полной ликвидации террористов в Идлибе.

"Необходимо условиться о том, как обеспечить окончательную деэскалацию в Идлибе", - заявил российский лидер на саммите Россия-Иран-Турция в Сочи.

По его словам, в провинции удается поддержать режим прекращения боевых действий.

"Но это не означает, что мы должны мириться с присутствием в районе Идлиба террористических группировок. Поэтому предлагаю рассмотреть конкретные практические шаги, которые Россия, Турция и Иран могли бы предпринять для полного уничтожения террористического очага", - сказал В.Путин.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: СИРИЯ, ИДЛИБ, ПУТИН, ПРЕДЛОЖЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]