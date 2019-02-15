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СНГ 15.02.2019 12:45

"Калашников" представит на "Армии-2019" новые модели боевых роботов

"Калашников" планирует продемонстрировать на форуме "Армия-2019" разработки в области боевой робототехники, сообщил "Интерфаксу" глава концерна Владимир Дмитриев.

"Все новое, что у нас есть, мы показываем на выставке "Армия". В этом году "Армия-2019" будет в июне, и там мы покажем какой-то шаг вперёд (в этой области- ИФ) - сказал В.Дмитриев, отвечая на вопрос о новых моделях боевых роботов, разрабатываемых концерном.

Известно о разработке "Калашниковым" боевого робота "Соратник". Он может использоваться в качестве машины для огневой поддержки, разведки, подвоза боеприпасов и топлива и эвакуации раненых.

При весе до 7 тонн он может развивать скорость до 40 км/ч. При дистанционном управлении и прямой радиовидимости радиус действия машины составляет до 10 км.

Боевой модуль робота предусматривает установку различных видов вооружения, в частности, пулеметы калибра 7,62 и 12,7 мм, 30-мм гранатомет типа АГ-17А и 40-мм автоматический гранатомет.

Концерн испытывал "Соратника" в связке с пехотой и при низких температурах, однако в серию, как сообщалось, запускать его не планирует. При этом отработанные на нем конструкторские решения планируется использовать при разработке других роботов.

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Тэги: РОССИЯ, КАЛАШНИКОВ, РОБОТЫ, РАЗРАБОТКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]