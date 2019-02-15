Порошенко примет участие в Мюнхенской конференции по безопасности

Президент Украины Петр Порошенко 15-16 февраля совершит рабочий визит в Германию для участия в юбилейной 55-й Мюнхенской конференции по безопасности.

Как сообщает в пятницу пресс-служба главы украинского государства, П.Порошенко выступит в рамках сессии на тему "Безопасность в Восточной Европе", а также проведет ряд двусторонних встреч с мировыми лидерами и руководителями международных организаций.