Порошенко примет участие в Мюнхенской конференции по безопасности

Президент Украины Петр Порошенко 15-16 февраля совершит рабочий визит в Германию для участия в юбилейной 55-й Мюнхенской конференции по безопасности.
Как сообщает в пятницу пресс-служба главы украинского государства, П.Порошенко выступит в рамках сессии на тему "Безопасность в Восточной Европе", а также проведет ряд двусторонних встреч с мировыми лидерами и руководителями международных организаций.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»