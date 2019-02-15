В Москву из Италии экстрадирован россиянин, обвиняемый в убийстве и незаконном обороте оружия

Власти Италии экстрадировали на родину гражданина РФ Мурада Исакова, сообщили в пятницу "Интерфаксу" в Генпрокуратуре России.

"Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) и ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконный оборот оружия) Уголовного кодекса РФ", - говорится в сообщении.

По версии следствия, летом 2012 года М.Исаков задумал убить одного из жителей города Избербаш (Дагестан), который оскорбительно высказался в его адрес. В сентябре того же года он осуществил задуманное, выстрелив в обидчика не менее семи раз из пистолета Макарова. От полученных огнестрельных ранений мужчина скончался на месте.

После этого М.Исаков скрылся от правоохранительных органов. В отношении него была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу и объявлен международный розыск.

В декабре 2018 года он был задержан на территории Италии, после чего Генпрокуратура России обратилась с запросом о его выдаче.

В сопровождении спецконвоя россиянин доставлен в Москву.