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СНГ 15.02.2019 18:48

В Москву из Италии экстрадирован россиянин, обвиняемый в убийстве и незаконном обороте оружия

Власти Италии экстрадировали на родину гражданина РФ Мурада Исакова, сообщили в пятницу "Интерфаксу" в Генпрокуратуре России.

"Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) и ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконный оборот оружия) Уголовного кодекса РФ", - говорится в сообщении.

По версии следствия, летом 2012 года М.Исаков задумал убить одного из жителей города Избербаш (Дагестан), который оскорбительно высказался в его адрес. В сентябре того же года он осуществил задуманное, выстрелив в обидчика не менее семи раз из пистолета Макарова. От полученных огнестрельных ранений мужчина скончался на месте.

После этого М.Исаков скрылся от правоохранительных органов. В отношении него была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу и объявлен международный розыск.

В декабре 2018 года он был задержан на территории Италии, после чего Генпрокуратура России обратилась с запросом о его выдаче.

В сопровождении спецконвоя россиянин доставлен в Москву.

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Тэги: РОССИЯ, ИТАЛИЯ, УБИЙЦА, ЭКСТРАДИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]