Ожидается открытие крупного месторождения на Таймыре, которое выведет Красноярский край в лидеры нефтедобычи - губернатор

Ожидается открытие крупного месторождения на Таймыре, которое выведет Красноярский край в лидеры нефтедобычи, сообщил "Интерфаксу" губернатор Красноярского края Александр Усс.
"Буквально в ближайшие месяцы на Таймыре будут зарегистрированы крупные открытия в нефтегазовой отрасли, которые могут вывести Красноярский край в лидеры нефтедобычи. Не хочется сейчас предварять это событие, но вероятность такого развития событий очень высока", - сказал он.
В Минприроды не стали комментировать информацию.
А.Усс также отметил, что с Таймыром связаны серьезные перспективы по развитию экономики Красноярского края в нескольких аспектах. "Во-первых, здесь работает "Норникель". Во-вторых, сюда заходят как минимум 2 крупных компании, которые намерены заниматься разработкой угля с транспортировкой его по Северному морскому пути. Предварительные расчеты показывают, что это очень эффективные проекты - другая транспортная логистика, уголь абсолютно другого качества. Еще есть варианты развития транспорта через Таймыр, подъема грузов из Центральной части Сибири по Енисею. Развитие Арктики тоже связано с Таймыром. Поэтому абсолютно не случайно встал вопрос о создании здесь ТОР", - добавил собеседник агентства.
Он добавил, что вопрос по ТОР на Таймыре пока прорабатывается, окончательное решение еще не принято.
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