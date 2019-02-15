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ТЭК 15.02.2019 16:25

Ожидается открытие крупного месторождения на Таймыре, которое выведет Красноярский край в лидеры нефтедобычи - губернатор

Ожидается открытие крупного месторождения на Таймыре, которое выведет Красноярский край в лидеры нефтедобычи, сообщил "Интерфаксу" губернатор Красноярского края Александр Усс.

"Буквально в ближайшие месяцы на Таймыре будут зарегистрированы крупные открытия в нефтегазовой отрасли, которые могут вывести Красноярский край в лидеры нефтедобычи. Не хочется сейчас предварять это событие, но вероятность такого развития событий очень высока", - сказал он.

В Минприроды не стали комментировать информацию.

А.Усс также отметил, что с Таймыром связаны серьезные перспективы по развитию экономики Красноярского края в нескольких аспектах. "Во-первых, здесь работает "Норникель". Во-вторых, сюда заходят как минимум 2 крупных компании, которые намерены заниматься разработкой угля с транспортировкой его по Северному морскому пути. Предварительные расчеты показывают, что это очень эффективные проекты - другая транспортная логистика, уголь абсолютно другого качества. Еще есть варианты развития транспорта через Таймыр, подъема грузов из Центральной части Сибири по Енисею. Развитие Арктики тоже связано с Таймыром. Поэтому абсолютно не случайно встал вопрос о создании здесь ТОР", - добавил собеседник агентства.

Он добавил, что вопрос по ТОР на Таймыре пока прорабатывается, окончательное решение еще не принято.

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Тэги: РОССИЯ, ТАЙМЫР, НЕФТЬ, МЕСТОРОЖДЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]