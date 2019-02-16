Президент Украины Петр Порошенко рассчитывает, что Евросоюз на следующей неделе одобрит "азовский пакет" санкций против Российской Федерации.
"Я не сомневаюсь, что в ближайшее время, в начале следующей недели в Брюсселе санкции после координаций усилий с Украиной точно будут приняты", - сказал П.Порошенко журналистам в пятницу в Мюнхене.
Он рассказал, что вопрос "азовского пакета" санкций против РФ обсуждался с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом и с руководителем комитета Сената США по международным отношениям Джеймсом Ришем.
"Сегодня проект по санкциям составляет 124 страницы, и цена, которую Россия вынуждена будет заплатить за акт агрессии против Украины (в нейтральных водах Черного моря), будет повышена", - подчеркнул П.Порошенко.
Он также сообщил, что поручил министру иностранных дел Украины Павлу Климкину в это воскресенье провести встречу с "друзьями Украины", которых "сегодня беспрецедентно много", для обсуждения координации действий по расширению санкций.
По информации западных СМИ, в ЕС согласовали санкции против восьми россиян из-за инцидента с украинскими моряками.
25 ноября 2018 года российские пограничники с применением оружия задержали в Черном море у Керченского пролива украинский рейдовый буксир "Яны Капу" и малые бронированные артиллерийские катера "Бердянск" и "Никополь" ВМС ВСУ, направлявшиеся из Одессы в Мариуполь через Черное и Азовское моря. Были арестованы 24 украинских моряка. Их перевезли из Крыма в московский следственный изолятор "Лефортово", кроме того, трое раненных при обстреле россиянами украинских моряков были переведены в больницу СИЗО "Матросская тишина". Все моряки заявили следствию, что считают себя военнопленными.
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