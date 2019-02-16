Эрдоган исключает возможность шагов назад в сделке с РФ по С-400

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган исключил возможность каких-либо шагов назад в рамках договора с Россией о приобретении зенитных ракетных систем С-400, пишет в субботу турецкая газета "Хюрриет".
"Мы заключили с Россией сделку по С-400, шаги назад не рассматриваются, тема закрыта", - приводит газета слова Р.Эрдогана.
"Мы работаем над тем, чтобы разместить С-400 в июле, как и планировалось", - подчеркнул президент Турции.
В то же время, по его словам, Турция остается открытой для приобретения американских систем "Пэтриот", но с учетом интересов Анкары. "Совместное производство, кредит и скорая поставка - вот критерии, которым мы придаем значение. Они (американская сторона) положительно относятся к скорой поставке, но они не могут обещать кредита и совместного производства", - отметил Р.Эрдоган.
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