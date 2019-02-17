Катар остается открытым к диалогу со странами арабской "четверки", заявил глава МИД Катара Мохаммед бин Абдулрахман Аль Тани в ходе выступления на Мюнхенской конференции по безопасности.

"Катар остается открытым. Если будут какие-либо благоприятные действия, направленные на разрешение ситуации, Катар всегда призывал к диалогу", - сказал он.

"Катар всегда призывал другие страны Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива, в частности блокирующие государства, сесть и понять, какие причины стоят за этим", - отметил он.

5 июня 2017 года Саудовская Аравия, Египет, ОАЭ и Бахрейн разорвали дипотношения с Катаром, объявив ему фактическую блокаду. При этом эти страны обвинили катарское руководство в поддержке и финансировании террористических группировок и вмешательстве во внутренние дела других государств.