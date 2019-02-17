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Дальнее зарубежье 17.02.2019 14:35

Катар готов к диалогу с арабской "четверкой", разорвавшей с ним дипотношения - глава МИД

Катар остается открытым к диалогу со странами арабской "четверки", заявил глава МИД Катара Мохаммед бин Абдулрахман Аль Тани в ходе выступления на Мюнхенской конференции по безопасности.

"Катар остается открытым. Если будут какие-либо благоприятные действия, направленные на разрешение ситуации, Катар всегда призывал к диалогу", - сказал он.

"Катар всегда призывал другие страны Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива, в частности блокирующие государства, сесть и понять, какие причины стоят за этим", - отметил он.

5 июня 2017 года Саудовская Аравия, Египет, ОАЭ и Бахрейн разорвали дипотношения с Катаром, объявив ему фактическую блокаду. При этом эти страны обвинили катарское руководство в поддержке и финансировании террористических группировок и вмешательстве во внутренние дела других государств.

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Тэги: КАТАР, "ЧЕТВЕРКА", ДИАЛОГ, ПЛАНЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]