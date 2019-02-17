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Оборона 17.02.2019 16:29

Министр обороны Азербайджана обсудил перспективы сотрудничества с турецкими производителями военной техники

Министр обороны Азербайджана Закир Гасанов обсудил с руководством турецких оборонно-промышленных предприятий перспективы двустороннего сотрудничества, сообщает пресс-служба Минобороны.

«Находящийся с визитом в ОАЭ министр обороны Азербайджана Закир Гасанов ознакомился на Международной оборонной выставке IDEX-2019 с вооружением, техникой и средствами военного назначения производства турецких компаний ROKETSAN, ASELSAN, Otokar и Makina ve Kimya Endustrisi Kurumu (MKEK)», - говорится в сообщении.

На встрече с руководством турецких компаний министр подчеркнул важность дальнейшего развития двустороннего сотрудничества в оборонной сфере.

«Министр обороны выразил уверенность, что реализация совместных проектов в оборонной области послужит увеличению военной мощи армий двух государств», - сообщает Минобороны Азербайджана.

Р.Бабаев

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Тэги: ТУРЦИЯ, ОБОРОНПРОМ, СОТРУДНИЧЕСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]