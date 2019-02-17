Министр обороны Азербайджана обсудил перспективы сотрудничества с турецкими производителями военной техники

Министр обороны Азербайджана Закир Гасанов обсудил с руководством турецких оборонно-промышленных предприятий перспективы двустороннего сотрудничества, сообщает пресс-служба Минобороны.

«Находящийся с визитом в ОАЭ министр обороны Азербайджана Закир Гасанов ознакомился на Международной оборонной выставке IDEX-2019 с вооружением, техникой и средствами военного назначения производства турецких компаний ROKETSAN, ASELSAN, Otokar и Makina ve Kimya Endustrisi Kurumu (MKEK)», - говорится в сообщении.

На встрече с руководством турецких компаний министр подчеркнул важность дальнейшего развития двустороннего сотрудничества в оборонной сфере.

«Министр обороны выразил уверенность, что реализация совместных проектов в оборонной области послужит увеличению военной мощи армий двух государств», - сообщает Минобороны Азербайджана.

Р.Бабаев