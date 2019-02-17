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Дальнее зарубежье 17.02.2019 16:57

Мюнхенская конференция по безопасности 2020 года назначена на 14 февраля

Мюнхенская конференция по безопасности подошла к концу в воскресенье, говорится на странице мероприятия Twitter.

"Еще одна успешная и безопасная Мюнхенская конференция по безопасности завершилась!" - отмечается в сообщении.

Также в Twitter организаторы конференции поблагодарили за помощь полицию Мюнхена и охрану, а также жителей города "за понимание и терпение".

В свою очередь руководитель конференции Вольфганг Ишингер в воскресенье заявил, что Мюнхенская конференция по безопасности 2020 года начнется 14 февраля.

"В будущем году конференция начнется 14 февраля", - сказал он, выступая на заключительной сессии конференции.

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Тэги: ГЕРМАНИЯ, МЮНХЕН, КОНФЕРЕНЦИЯ, ЗАВЕРШЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]