Мюнхенская конференция по безопасности 2020 года назначена на 14 февраля

Мюнхенская конференция по безопасности подошла к концу в воскресенье, говорится на странице мероприятия Twitter.
"Еще одна успешная и безопасная Мюнхенская конференция по безопасности завершилась!" - отмечается в сообщении.
Также в Twitter организаторы конференции поблагодарили за помощь полицию Мюнхена и охрану, а также жителей города "за понимание и терпение".
В свою очередь руководитель конференции Вольфганг Ишингер в воскресенье заявил, что Мюнхенская конференция по безопасности 2020 года начнется 14 февраля.
"В будущем году конференция начнется 14 февраля", - сказал он, выступая на заключительной сессии конференции.
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