Баку обсуждает с Минском вооружение, способное усилить боеспособность армии Азербайджана

Главы оборонных ведомств Азербайджана и Беларуси генерал-полковник Закир Гасанов и генерал-лейтенант Андреем Равков обсудили в Абу-Даби (ОАЭ) вопросы развития сотрудничества в военной сфере.

«В ходе встречи стороны отметили важность развития сотрудничества в военной, военно-технической и военно-образовательной сферах, а также обменялись мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес», - сообщает пресс-служба Минобороны Азербайджана.

В рамках Международной оборонной выставки IDEX-2019, проходящей в ОАЭ, азербайджанская делегация ознакомилась с боевой техникой и военной продукцией оборонной промышленности Беларуси, а также поинтересовалась вооружением и техникой, способной усилить боеспособность азербайджанской армии.

«В ходе выставки З.Гасанов встретился с председателем Государственного военно-промышленного комитета Беларуси Романом Головченко. Стороны обсудили перспективы военного и военно-технического сотрудничества, возможности применения современной военной технологии и другие вопросы», - отмечается в сообщении.

Как сообщалось ранее, в настоящее время Азербайджан является одним из покупателей белорусского вооружения. Первую партию РСЗО "Полонезов" Баку приобрел у Минска в июне 2018 года. В сентябре 2018 года Азербайджан получил от Беларуси очередную партию комплексов. Поставки белорусских РСЗО в Баку были осуществлены в рамках азербайджано-белорусского межправительственного соглашения.

Первый твердый контракт подразумевает передачу 10 комплектов РСЗО (туда входят ракеты, транспортно-заряжающие машины, пункт управления, радиолокационные станции и т. д.).

Ф.Исазаде