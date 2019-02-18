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ТЭК 18.02.2019 11:32

Президент Алиев ввел в строй полиэтиленовый завод SOCAR Polymer в Сумгайыте

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник принял участие в церемонии ввода в эксплуатацию завода по производству полиэтилена высокой плотности компании SOCAR Polymer на территории Сумгайытского химпромпарка, сообщает сайт главы государства.

Как сообщалось ранее, проектная мощность завода по выпуску полиэтилена высокой плотности составляет 120 тыс. тонн готовой продукции в год.

В июле 2018 года SOCAR Polymer ввела в строй завод по производству полипропилена. Проектная мощность завода составляет 184 тыс. тонн полипропилена в год.

Суммарные инвестиции в проекты строительства в Сумгайыте заводов по производству полипропилена и полиэтилена составят $816 млн. 60% инвестиций в проект строительства двух заводов будет покрыт за счет кредита, привлеченного от Газпромбанка, остальные 40% - вложат компании SOCAR, Vitol, PASHA Holdinq, Gilan Holdinq и Azеrsun Holdinq.

На реализацию проекта строительства заводов SOCAR Polymer привлекла кредит Газпромбанка в размере $489 млн сроком на 10 лет. Соглашение о финансировании строительства заводов SOCAR Polymer между SOCAR и Газпромбанком было подписано 19 июня 2015 год.

SOCAR Polymer учреждена Госнефтекомпанией Азербайджана (SOCAR, ГНКАР). В настоящее время доля SOCAR в капитале компании составляет 57%. Среди акционеров также Vitol Black Sea V.L.L, Ecoland и ряд других компаний.SOCAR Polymer является резидентом Сумгайытского химпромпарка.

Н.Аббасова

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Тэги: АЛИЕВ, ЗАВОД, ЗАПУСК


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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