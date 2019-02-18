Чистая прибыль SOCAR Polymer от деятельности заводов по производству полипропилена и ПВП составит около $2 млрд

Доходы компании SOCAR Polymer от деятельности заводов по производству полипропилена и полиэтилена высокой плотности (ПВП) в Сумгайыте ожидаются на уровне $6,6 млрд, чистая прибыль составит $1,98 млрд, говорится в сообщении компании SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР).

Как сообщалось, президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник принял участие в церемонии ввода в эксплуатацию завода по производству полиэтилена высокой плотности компании SOCAR Polymer на территории Сумгайытского химпромпарка.

«За весь период эксплуатации заводов производству полипропилена и ПВП налоговые отчисления в госбюджет Азербайджана составят $600 млн, доходы от их деятельности прогнозируются в объеме $6,6 млрд, из которых 30% придется на чистую прибыть SOCAR Polymer », - отмечается в информации.

По данным SOCAR, деятельность завода по производству полиэтилена высокой плотности позволит в полном объеме обеспечить внутренние потребности страны в этой продукции. При этом 75% производимого ПВП будет направляться на экспорт в Турцию и в Европу.

«По первичным прогнозам, заводы SOCAR Polymer будут выпускать 10 видов полипропилена и 4 вида полиэтилена высокой плотности. По первичным расчетам, полный ввод в эксплуатацию комплекса SOCAR Polymer увеличит экспортные доходы Азербайджана на 18%, рост ВВП Абшеронского района Азербайджана составит 14%», - отмечается в информации.

По данным SOCAR, в период эксплуатации на заводах будут работать 500 человек.

Как сообщалось ранее, проектная мощность завода по выпуску полиэтилена высокой плотности составляет 120 тыс. тонн готовой продукции в год.

В июле 2018 года SOCAR Polymer ввела в строй завод по производству полипропилена. Проектная мощность завода составляет 184 тыс. тонн полипропилена в год.

Суммарные инвестиции в проекты строительства в Сумгайыте заводов по производству полипропилена и полиэтилена составят $816 млн. 60% инвестиций в проект строительства двух заводов будет покрыт за счет кредита, привлеченного от Газпромбанка, остальные 40% - вложат компании SOCAR, Vitol, PASHA Holdinq, Gilan Holdinq и Azеrsun Holdinq.

На реализацию проекта строительства заводов SOCAR Polymer привлекла кредит Газпромбанка в размере $489 млн сроком на 10 лет. Соглашение о финансировании строительства заводов SOCAR Polymer между SOCAR и Газпромбанком было подписано 19 июня 2015 год.

SOCAR Polymer учреждена Госнефтекомпанией Азербайджана (SOCAR, ГНКАР). В настоящее время доля SOCAR в капитале компании составляет 52,2%. Среди акционеров также Vitol Black Sea V.L.L (19%), PASHA Holding (9,9%), Ecoland (9,8%), Polimer Investment (5%) и AKKIK (4,1%).

SOCAR Polymer является резидентом Сумгайытского химпромпарка.

Н.Аббасова