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Дальнее зарубежье 18.02.2019 16:03

Власти Китая заморозил активы 380 компаний p2p-кредитования на $1,5 млрд

Власти Китая усилили борьбу с мошенничеством в сфере равноправного (p2p) кредитования и заморозили активы более 380 компаний этой отрасли на общую сумму около 10 млрд юаней ($1,5 млрд), сообщает агентство Bloomberg.

Операция под названием Fox Hunt ("Охота на лис") охватывает 16 стран и территорий, включая КНР, Таиланд и Камбоджу, объявило министерство госбезопасности КНР.

В рамках этой операции с июня прошлого года уже арестованы 62 подозреваемых в мошеннических операциях.

Компании p2p-кредитования в Китае быстро развивались и стали площадкой для крупнейших финансовых пирамид в истории страны. В последние годы китайские власти ужесточили контроль над этим сектором и резко ограничили возможности ведения бизнеса.

По данным китайской полиции, некоторые компании привлекали инвесторов, обещая высокие процентные ставки за счет финансовых инноваций. Другие сообщали о несуществующих инвестиционных проектах и присваивали деньги, разорив тысячи граждан страны.

По оценкам шанхайской аналитической фирмы Yingcan Group, к концу 2019 года число компаний в сфере p2p-кредитования в Китае сократится на 70%, примерно до 300. Аналитики Citigroup Inc. ожидают, что в конечном итоге в стране останется всего 50 таких фирм.

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Тэги: КИТАЙ, P2P, КРЕДИТЫ, БОРЬБА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]