Власти Китая заморозил активы 380 компаний p2p-кредитования на $1,5 млрд

Власти Китая усилили борьбу с мошенничеством в сфере равноправного (p2p) кредитования и заморозили активы более 380 компаний этой отрасли на общую сумму около 10 млрд юаней ($1,5 млрд), сообщает агентство Bloomberg.
Операция под названием Fox Hunt ("Охота на лис") охватывает 16 стран и территорий, включая КНР, Таиланд и Камбоджу, объявило министерство госбезопасности КНР.
В рамках этой операции с июня прошлого года уже арестованы 62 подозреваемых в мошеннических операциях.
Компании p2p-кредитования в Китае быстро развивались и стали площадкой для крупнейших финансовых пирамид в истории страны. В последние годы китайские власти ужесточили контроль над этим сектором и резко ограничили возможности ведения бизнеса.
По данным китайской полиции, некоторые компании привлекали инвесторов, обещая высокие процентные ставки за счет финансовых инноваций. Другие сообщали о несуществующих инвестиционных проектах и присваивали деньги, разорив тысячи граждан страны.
По оценкам шанхайской аналитической фирмы Yingcan Group, к концу 2019 года число компаний в сфере p2p-кредитования в Китае сократится на 70%, примерно до 300. Аналитики Citigroup Inc. ожидают, что в конечном итоге в стране останется всего 50 таких фирм.
Группа азербайджанских миротворцев на основе ротации вернулась из Афганистана в Баку
ЦСИ объявил о ликвидации, претензии от кредиторов будут приниматься 2 месяца
Президент Алиев обсудил с посланником Мэй перспективы сотрудничества в сферах туризма и АПК
Нефть дорожает на фоне ослабления доллара, Brent выросла до $66,4 за баррель
Азербайджан планирует закупать овец в Южной Африке – Минсельхоз
Строительство городков для 2 тыс. семей вынужденных переселенцев начнется в Азербайджане в 2019 году – президент Алиев
Более 2 кг героина изъяли правоохранительные органы у наркодельцов на юге Азербайджана
Около 23% населения Азербайджана проживает в Баку - Госкомстат
Президент Азербайджана выделил 3 млн манатов на реконструкцию городских дорог и благоустройство Сумгайыта
ГААД получит 3,3 млн манатов на продолжение строительства автодороги на западе Азербайджана
Пашинян может в чем-то рискнуть в вопросе Карабаха, но вряд ли пойдет ва-банк
Артур Агаджанов: Тюркские корни карабахских армян нельзя отрицать
ЧБТР рассматривает возможность выдачи манатных кредитов в Азербайджане
ОАО Банк ВТБ (Азербайджан) объявляет тендер по приобретению канцелярских товаров
В Баку состоялся фестиваль «Мозаика языковых культур»
Республиканская Олимпиада по русскому языку в Азербайджане: прошли еще два тура
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»