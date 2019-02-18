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Финансы 18.02.2019 14:23

ABA утвердила бюджет дочерних структур на 2019г

Ассоциация банков Азербайджана (ABA) на общем собрании 15 февраля утвердила бюджет и штатное расписание дочерних структур Ассоциации.

В сообщении ABA подчеркивается, что на заседании обсуждались вопросы деятельности в 2019 году Азербайджанского банковского учебного центра (АБУЦ), а также был утвержден отчет Аудиторского комитета Ассоциации по итогам 2018 года.

А.Азизов

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Тэги: ABA, СОБРАНИЕ, ОБЩЕЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]