ABA утвердила бюджет дочерних структур на 2019г

Ассоциация банков Азербайджана (ABA) на общем собрании 15 февраля утвердила бюджет и штатное расписание дочерних структур Ассоциации.

В сообщении ABA подчеркивается, что на заседании обсуждались вопросы деятельности в 2019 году Азербайджанского банковского учебного центра (АБУЦ), а также был утвержден отчет Аудиторского комитета Ассоциации по итогам 2018 года.

А.Азизов