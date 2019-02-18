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Макроэкономика 18.02.2019 15:28

Рост ненефтяного промпроизводства в январе составил около 14% - президент Алиев

Рост ненефтяного промпроизводства в Азербайджане в январе 2019 года составил около 14%, заявил президент Ильхам Алиев.

«В 2018 году рост ненефтяного промпроизводства превысил 9%, за январь текущего года рост составил около 14%», - сказал И.Алиев в понедельник на открытии завода по производству полиэтилена высокой плотности компании SOCAR Polymer.

По его словам, развитие ненефтяного сектора, диверсификация экономики, строительство новых фабрик и заводов будет и далее оставаться приоритетом.

Президент добавил, что ввод в строй таких предприятий существенно увеличить промышленный потенциал Азербайджана.

А.Азизов

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Тэги: ПРОМПРОИЗВОДСТВО, НЕНЕФТЯНОЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]