Рост ненефтяного промпроизводства в январе составил около 14% - президент Алиев

Рост ненефтяного промпроизводства в Азербайджане в январе 2019 года составил около 14%, заявил президент Ильхам Алиев.

«В 2018 году рост ненефтяного промпроизводства превысил 9%, за январь текущего года рост составил около 14%», - сказал И.Алиев в понедельник на открытии завода по производству полиэтилена высокой плотности компании SOCAR Polymer.

По его словам, развитие ненефтяного сектора, диверсификация экономики, строительство новых фабрик и заводов будет и далее оставаться приоритетом.

Президент добавил, что ввод в строй таких предприятий существенно увеличить промышленный потенциал Азербайджана.

А.Азизов