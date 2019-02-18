Член Еврокомиссии Андрюкайтис уходит в отпуск для участия в выборах президента Литвы

Член Еврокомиссии по здравоохранению и продовольственной безопасности Витенис Андрюкайтис объявил о намерении участвовать в качестве кандидата на президентских выборах 2019 года в Литве и по этому случаю уходит в неоплачиваемый отпуск, сообщил официальный представитель ЕК Маргаритис Схинас.

"Председатель (Еврокомиссии Жан-Клод - ИФ) Юнкер согласился с просьбой комиссара Андрюкайтиса предоставить ему отпуск в комиссии без вознаграждения, чтобы участвовать как кандидат в президентских выборах в Литве", - сказал пресс-секретарь в понедельник на брифинге в Брюсселе.

По его словам, "Европейская комиссия рада констатировать, что член команды Юнкера рассматривается как конкурент на занятие самого высокого поста литовского государства".

М.Схинас сообщил, что отпускной срок В.Андрюкайтиса продлится весь избирательный период с 1 апреля до 13 мая, и, если ему предстоит участвовать во втором туре выборов, то этот срок будет продлен еще на две недели.

Находясь в избирательном отпуске, В.Андрюкайтис не сможет пользоваться "ни человеческими, ни материальными ресурсами комиссии, и обязан продолжать соблюдение принципа конфиденциальности", объяснил представитель ЕК.