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Дальнее зарубежье 18.02.2019 17:57

Член Еврокомиссии Андрюкайтис уходит в отпуск для участия в выборах президента Литвы

Член Еврокомиссии по здравоохранению и продовольственной безопасности Витенис Андрюкайтис объявил о намерении участвовать в качестве кандидата на президентских выборах 2019 года в Литве и по этому случаю уходит в неоплачиваемый отпуск, сообщил официальный представитель ЕК Маргаритис Схинас.

"Председатель (Еврокомиссии Жан-Клод - ИФ) Юнкер согласился с просьбой комиссара Андрюкайтиса предоставить ему отпуск в комиссии без вознаграждения, чтобы участвовать как кандидат в президентских выборах в Литве", - сказал пресс-секретарь в понедельник на брифинге в Брюсселе.

По его словам, "Европейская комиссия рада констатировать, что член команды Юнкера рассматривается как конкурент на занятие самого высокого поста литовского государства".

М.Схинас сообщил, что отпускной срок В.Андрюкайтиса продлится весь избирательный период с 1 апреля до 13 мая, и, если ему предстоит участвовать во втором туре выборов, то этот срок будет продлен еще на две недели.

Находясь в избирательном отпуске, В.Андрюкайтис не сможет пользоваться "ни человеческими, ни материальными ресурсами комиссии, и обязан продолжать соблюдение принципа конфиденциальности", объяснил представитель ЕК.

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Тэги: ЕС, ЛИТВА, ОТПУСК


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]