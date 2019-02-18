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Инфраструктура и тендеры 18.02.2019 16:21

ИВ Сумгайыта отбирает подрядчика для ремонта лифтов в 29 многоквартирных жилых домах

Исполнительная власть города Сумгайыт отбирает подрядчика для ремонта непригодных к эксплуатации 74 лифтов в 29 многоквартирных жилых домах, отмечается в объявлении ИВ.

Отбор проводится методом открытого тендера. Стоимость участия - 240 манатов.

Главными критериями отбора станут: низкая цена, высокое качество, опыт в выполнении аналогичных работ, своевременное выполнение контракта и финансовое положение претендентов.

Тендерные предложения компаний принимаются до 17:00 5 апреля. Тендерная процедура состоится 8 апреля.

Как сообщалось, президент Алиев 5 февраля 2019 года распорядился о выделении 40 млн манатов на укрепление материально-технической базы лифтового хозяйства 237 многоквартирных домов в 12 городах и районах республики.

Средства на эти цели будут выделены Исполнительным властям городов и районов из госбюджета на 2019 год в рамках государственных капвложений. При этом ИВ Сумгайыта на эти цели будет выделено 800 тыс. манатов.

Н.Аббасова

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Тэги: ЛИФТЫ, ЗАМЕНА, ПОДРЯДЧИК


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]