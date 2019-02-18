Азербайджан планирует закупать овец в Южной Африке – Минсельхоз

Министерство сельского хозяйства Азербайджана обсуждает в Кейптауне вопросы импорта южноафриканской породы овец Dorper, сообщает пресс-службе ведомства.

«С целью изучения опыта в животноводстве, в частности, овцеводства, делегация Минсельхоза Азербайджана находится с визитом в ЮАР. В рамках визита будут обсуждены вопросы разведения овец породы Dorper и их импорта в Азербайджан»,- говорится в сообщении.

Визит азербайджанской делегации в ЮАР завершится 22 февраля.

Ф.Исазаде