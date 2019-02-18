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АПК 18.02.2019 18:38

Азербайджан планирует закупать овец в Южной Африке – Минсельхоз

Министерство сельского хозяйства Азербайджана обсуждает в Кейптауне вопросы импорта южноафриканской породы овец Dorper, сообщает пресс-службе ведомства.

«С целью изучения опыта в животноводстве, в частности, овцеводства, делегация Минсельхоза Азербайджана находится с визитом в ЮАР. В рамках визита будут обсуждены вопросы разведения овец породы Dorper и их импорта в Азербайджан»,- говорится в сообщении.

Визит азербайджанской делегации в ЮАР завершится 22 февраля.

Ф.Исазаде

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Тэги: ЮАР, ОВЦЫ, ИМПОРТ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]