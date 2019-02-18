Могерини не исключает новых санкций ЕС против Каракаса

Глава европейской дипломатии Федерика Могерини в понедельник заявила, что страны ЕС могут ввести новые санкции в отношении властей в Венесуэле.

"Вы знаете, всегда существует возможность предложения новых санкций со стороны стран-членов ЕС через соответствующие механизмы", - заявила она в Брюсселе в ответ на вопрос журналиста о возможности новых санкций ЕС в отношении Каракаса.

Ф.Могерини добавила, что в данном случае речь может идти о мерах, направленных "на отдельных физлиц. Они не должны затрагивать страдающее население Венесуэлы".

ЕС ввел санкции в отношении действующей власти Венесуэлы в 2018 году, это точечные санкции, затрагивающие отдельных представителей власти, которых в Брюсселе считают причастными к нарушению прав человека.

В январе 2019 года лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо призвал Европейский союз к ужесточению санкций в отношении действующего режима в Венесуэле.

"Нам нужно больше санкций со стороны ЕС! Все больше и больше людей убивают. Более того, ясно, что режим абсолютно коррумпирован", - заявлял Х.Гуайдо в интервью немецкой газете "Бильд".

Санкции в отношении Венесуэлы в связи с политическим кризисом, как сообщалось, ввели США. Американские санкции затрагивают в том числе деятельность нефтяного гиганта Венесуэлы -компании PDVSA, которая, по мнению Вашингтона, обеспечивает финансами правительство непризнанного американцами президента Николаса Мадуро.