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АПК 18.02.2019 23:20

Цены на газ в Европе упали на заявлениях Меркель о партнерстве с Россией и из-за теплой погоды

Цены на природный газ на основных европейских площадках обновили многомесячные минимумы на заявлениях канцлера Германии Ангелы Меркель, поддержавшей закупки газа в России.

На главной площадке Европы, голландской TTF, цена газа с поставкой в следующем месяце снизилась на 3,6%, до 17,45 евро за МВт/ч. Значение близко к минимальному с прошлого марта, пишет агентство Bloomberg.

В Великобритании стоимость газа с поставкой на следующий день уменьшилась на 2,8%, до 45,85 пенса за терму. Тем временем контракт, предполагающий поставку в течение суток, снизился до минимального значения с октября 2017 года.

А.Меркель на минувших выходных заявила, что не видит причин прекращать закупки российского газа, отметив, что отказываться от крупнейшего поставщика газа в Европу было бы ошибкой.

Кроме того, снижению цен на газ в Европе способствует аномально теплая погода, которая, как ожидается, сохранится на большей части континента на этой и следующей неделе.

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Тэги: ЕВРОПА, ГАЗ, ЦЕНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]