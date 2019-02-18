Цены на газ в Европе упали на заявлениях Меркель о партнерстве с Россией и из-за теплой погоды

Цены на природный газ на основных европейских площадках обновили многомесячные минимумы на заявлениях канцлера Германии Ангелы Меркель, поддержавшей закупки газа в России.
На главной площадке Европы, голландской TTF, цена газа с поставкой в следующем месяце снизилась на 3,6%, до 17,45 евро за МВт/ч. Значение близко к минимальному с прошлого марта, пишет агентство Bloomberg.
В Великобритании стоимость газа с поставкой на следующий день уменьшилась на 2,8%, до 45,85 пенса за терму. Тем временем контракт, предполагающий поставку в течение суток, снизился до минимального значения с октября 2017 года.
А.Меркель на минувших выходных заявила, что не видит причин прекращать закупки российского газа, отметив, что отказываться от крупнейшего поставщика газа в Европу было бы ошибкой.
Кроме того, снижению цен на газ в Европе способствует аномально теплая погода, которая, как ожидается, сохранится на большей части континента на этой и следующей неделе.
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