СХПП отбирает аудитора финансово-хозяйственной деятельности за 2018 год

ООО «Сумгайытский химико-промышленный парк» отбирает компанию для проведения аудита финансово-хозяйственной деятельности общества за 2018 год, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в обществе.
Отбор проводится методом опроса котировок.
Компании могут представить свои предложения до 26 февраля 2019 года. Вскрытие пакетов с предложениями состоится 27 февраля.
Контактный телефон: (012) 488-80-65.
СХПП в настоящее время является оператором 4 промышленных парков в Азербайджане: Сумгайытского химико-промышленного, Мингечевирского, Пираллахинского и Балаханинского промпарков.
А.Мамедов
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»