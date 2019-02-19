СХПП отбирает аудитора финансово-хозяйственной деятельности за 2018 год

ООО «Сумгайытский химико-промышленный парк» отбирает компанию для проведения аудита финансово-хозяйственной деятельности общества за 2018 год, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в обществе.

Отбор проводится методом опроса котировок.

Компании могут представить свои предложения до 26 февраля 2019 года. Вскрытие пакетов с предложениями состоится 27 февраля.

Контактный телефон: (012) 488-80-65.

СХПП в настоящее время является оператором 4 промышленных парков в Азербайджане: Сумгайытского химико-промышленного, Мингечевирского, Пираллахинского и Балаханинского промпарков.

А.Мамедов