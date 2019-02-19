СНБ Армении заявила об обвинениях сыну экс-президента страны Седраку Кочаряну в уклонении от уплаты налогов

Старший сын экс-президента Армении Роберта Кочаряна Седрак Кочарян обвиняется в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах и легализации доходов, полученных преступным путем, сообщили во вторник в пресс-центре Службы национальной безопасности страны.

"С целью искажения источника происхождения и реального характера полученных преступным путем сумм, С.Кочарян легализовал их с помощью ряда банковских переводов и приобретения имущества. С целью безвозмездного получения $5,3 млн, вложенных третьими лицами в один из хозсубъектов, С.Кочарян посредством фиктивных сделок оформил эту сумму на имя учрежденной им компании", - говорится в сообщении пресс-службы СНБ Армении.

"Для того чтобы избежать исходящих из этого налоговых обязательств, (С.Кочарян - ИФ) поручил директору принадлежащего ему ООО заключить два фиктивных договора о займе и дать им бухгалтерское оформление. В результате эти деньги были перечислены на личный счет С.Кочаряна в качестве возвращения заемных средств", - отметили в СНБ.

Согласно сообщению, директор созданной С.Кочаряном компании Александр Восканян не выплатил налоги на сумму 1,97 млрд драмов (около $4 млн).

"После этого С.Кочарян смешал эти деньги с почти $5,7 млн, которые находились на его счету, а затем узаконил через покупку гостиницы Best Western Congress в Ереване. Директор учрежденного сыном экс-президента компании А.Восканян признал свою вину. В отношении С.Кочаряна и А.Восканяна избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде", - говорится в сообщении СНБ.

Накануне в интервью армянским СМИ С.Кочарян сообщил о предъявленных ему обвинениях и заявил, что вины не признает.

Он заявил, что премьер-министр Армении Никол Пашинян "сконцентрировался на семье Кочаряна" еще со времен его работы журналистом и депутатом, отметив, что обвинения против его отца и его самого не имеют никакой основы.

Р.Кочарян арестован по обвинению в свержении конституционного строя. Уголовное дело касается событий 2008 года, когда он покидал президентский пост и готовился передать полномочия победившему на выборах Сержу Саргсяну. Несогласные с результатами голосования сторонники кандидата в президенты Левона Тер-Петросяна организовали акции протеста. 1 марта 2008 года власти Армении разогнали участников многотысячной акции. В ходе беспорядков погибли 10 человек, более 250 получили ранения.

Нынешний премьер Армении Никол Пашинян в 2008 году был членом предвыборного штаба кандидата в президенты Левона Тер-Петросяна. После массовых беспорядков 1 марта 2008 года он был объявлен в розыск, сдался властям в 2009 году. В январе 2010 года был осужден на семь лет по обвинению в организации массовых беспорядков. В мае 2011 года вышел на свободу по амнистии. После избрания главой правительства Н.Пашинян заявил о неизбежности раскрытия "дела 1 марта".