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Дальнее зарубежье 19.02.2019 18:28

В МИД Польши настаивают на извинениях от Израиля из-за обвинений в антисемитизме

В польском внешнеполитическом ведомстве во вторник потребовали от Израиля принести извинения за обвинения в адрес поляков в антисемитизме, передают местные СМИ.

Так, по словам замглавы МИД Польши Шимона Шинковского, "израильские власти должны принести извинения". Его комментарий последовал за словами главы МИД Израиля Исраэла Каца, который заявил, что "поляки впитали антисемитизм с молоком матери".

В конце прошлой недели премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий отменил визит на саммит "Вышеградской группы" в Иерусалиме после заявления премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху о сотрудничестве граждан Польши с нацистами во времена Второй мировой войны.

В ходе конференции в Варшаве Б.Нетаньяху заявил, что "поляки сотрудничали с немцами" во времена Холокоста, сообщила газета "Джерузалем пост". Позднее в канцелярии премьера пояснили, что речь шла не обо всем народе, а лишь о некоторых поляках.

Тогда М.Моравецкий заявил, что вместо него на саммит отправится министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович.

В свою очередь Б.Нетаньяху попытался исправить ситуацию, заявив, что "имел в виду поляков, а не граждан Польши и не государство Польша", однако комментарий И.Каца усугубил ситуацию, и после него Варшава приняла решение об отмене участия в саммите польской стороны. Премьер Польши назвал комментарии И.Каца абсолютно неприемлемыми и увидел в них признаки расизма.

В итоге саммит был отменен, и в Иерусалиме вместо него прошли двусторонние встречи премьер-министров Словакии, Чехии и Венгрии. Эти три страны, помимо Польши, входят в "Вышеградскую группу".

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Тэги: ПОЛЬША, ИЗРАИЛЬ, АНТИСЕМИТИЗМ, КРИТИКА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]