В МИД Польши настаивают на извинениях от Израиля из-за обвинений в антисемитизме

В польском внешнеполитическом ведомстве во вторник потребовали от Израиля принести извинения за обвинения в адрес поляков в антисемитизме, передают местные СМИ.
Так, по словам замглавы МИД Польши Шимона Шинковского, "израильские власти должны принести извинения". Его комментарий последовал за словами главы МИД Израиля Исраэла Каца, который заявил, что "поляки впитали антисемитизм с молоком матери".
В конце прошлой недели премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий отменил визит на саммит "Вышеградской группы" в Иерусалиме после заявления премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху о сотрудничестве граждан Польши с нацистами во времена Второй мировой войны.
В ходе конференции в Варшаве Б.Нетаньяху заявил, что "поляки сотрудничали с немцами" во времена Холокоста, сообщила газета "Джерузалем пост". Позднее в канцелярии премьера пояснили, что речь шла не обо всем народе, а лишь о некоторых поляках.
Тогда М.Моравецкий заявил, что вместо него на саммит отправится министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович.
В свою очередь Б.Нетаньяху попытался исправить ситуацию, заявив, что "имел в виду поляков, а не граждан Польши и не государство Польша", однако комментарий И.Каца усугубил ситуацию, и после него Варшава приняла решение об отмене участия в саммите польской стороны. Премьер Польши назвал комментарии И.Каца абсолютно неприемлемыми и увидел в них признаки расизма.
В итоге саммит был отменен, и в Иерусалиме вместо него прошли двусторонние встречи премьер-министров Словакии, Чехии и Венгрии. Эти три страны, помимо Польши, входят в "Вышеградскую группу".
Предполагаемого организатора контрабанды кокаина из Аргентины повторно проверяют на вменяемость
Президент Алиев назначил экс-посла в Чехии председателем правления Центра анализа международных отношений Азербайджана
Халафов остался уполномоченным от Азербайджана в рабгруппе по Каспию
Азербайджанская KDY Logistics инвестирует более 2 млрд руб. в развитие логистического хаба в Астрахани
ЕС отмечает прогресс в переговорах с Азербайджаном по соглашению об «открытом небе» - Еврокомиссия
Нефть марки WTI дорожает, Brent опустилась до $66,3 за баррель
Скончался кутюрье Карл Лагерфельд
В Азербайджане упрощается процедура сдачи в эксплуатацию ряда многоэтажек
Милли меджлис утвердил повышение минимальной пенсии в Азербайджане до 160 манатов
ЖКХ Гянджи направит более 3,5 млн манатов на благоустройство города
Президент Азербайджана выделил 3 млн манатов на реконструкцию городских дорог и благоустройство Сумгайыта
ГААД получит 3,3 млн манатов на продолжение строительства автодороги на западе Азербайджана
Пашинян может в чем-то рискнуть в вопросе Карабаха, но вряд ли пойдет ва-банк
Артур Агаджанов: Тюркские корни карабахских армян нельзя отрицать
ЧБТР рассматривает возможность выдачи манатных кредитов в Азербайджане
В Баку на фестивале «Мозаика языковых культур» была представлена выставка «Salam Tatarstan»
ОАО Банк ВТБ (Азербайджан) объявляет тендер по приобретению канцелярских товаров
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»