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Бизнес и законодательство 19.02.2019 18:11

Азербайджан и Великобритания расширят сотрудничество в таможенной сфере

Государственный таможенный комитет (ГТК) Азербайджана и Государственный секретариат департамента внутренних дел Великобритании подписали совместную декларацию, сообщили «Интерфакс-Азербайджан» в ГТК.

Декларацию подписали председатель ГТК Сафар Мехтиев и торговый представитель премьер-министра Великобритании по Азербайджану баронесса Эмма Николсон.

Согласно документу, стороны договорились о сотрудничестве в сфере развития сотрудничества для повышения потенциала таможенных органов и обеспечению безопасности границ при трансграничной перевозке грузов и пассажиров.

Декларация подписана в рамках проекта Hunter, финансируемого пограничной службой Великобритании. Проект подразумевает создания международных возможностей анализа информации по грузам и лицам при пересечении границ, путем упрощение таможенных и пограничных процедур.

А.Мамедов

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Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ТАМОЖНЯ, СОТРУДНИЧЕСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]