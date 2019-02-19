Азербайджан и Великобритания расширят сотрудничество в таможенной сфере

Государственный таможенный комитет (ГТК) Азербайджана и Государственный секретариат департамента внутренних дел Великобритании подписали совместную декларацию, сообщили «Интерфакс-Азербайджан» в ГТК.
Декларацию подписали председатель ГТК Сафар Мехтиев и торговый представитель премьер-министра Великобритании по Азербайджану баронесса Эмма Николсон.
Согласно документу, стороны договорились о сотрудничестве в сфере развития сотрудничества для повышения потенциала таможенных органов и обеспечению безопасности границ при трансграничной перевозке грузов и пассажиров.
Декларация подписана в рамках проекта Hunter, финансируемого пограничной службой Великобритании. Проект подразумевает создания международных возможностей анализа информации по грузам и лицам при пересечении границ, путем упрощение таможенных и пограничных процедур.
А.Мамедов
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»