Азербайджан и Великобритания расширят сотрудничество в таможенной сфере

Государственный таможенный комитет (ГТК) Азербайджана и Государственный секретариат департамента внутренних дел Великобритании подписали совместную декларацию, сообщили «Интерфакс-Азербайджан» в ГТК.

Декларацию подписали председатель ГТК Сафар Мехтиев и торговый представитель премьер-министра Великобритании по Азербайджану баронесса Эмма Николсон.

Согласно документу, стороны договорились о сотрудничестве в сфере развития сотрудничества для повышения потенциала таможенных органов и обеспечению безопасности границ при трансграничной перевозке грузов и пассажиров.

Декларация подписана в рамках проекта Hunter, финансируемого пограничной службой Великобритании. Проект подразумевает создания международных возможностей анализа информации по грузам и лицам при пересечении границ, путем упрощение таможенных и пограничных процедур.

А.Мамедов