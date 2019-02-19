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Дальнее зарубежье 19.02.2019 19:15

Минобороны РФ обвинило США в фабрикации обвинений против России по ДРСМД

США сфабриковали обвинения против России по поводу нарушения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

"Совершенно очевидно, что все обвинения России в создании ракеты "9М729", якобы нарушающей Договор РСМД, построены только на сфабрикованных "разведданных" ЦРУ и агентства геопространственной разведки США", - сказал он.

Так И.Конашенков прокомментировал публикацию издания The Daily Beast, которое, ссылаясь на данные ЦРУ и Национального управления военно-космической разведки США, сообщило, что российские военные в ходе презентации 23 января продемонстрировали иностранным военным атташе другую крылатую ракету, а не 9М729, которая, по утверждению Вашингтона, нарушает договор о ракетах средней и меньшей дальности.

"Появившиеся спустя месяц вбросы в американских СМИ о якобы существовании какой-то другой" российской ракеты, являются попытками американских спецслужб избежать дальнейшей ответственности за свою ложь", - сказал И.Конашенков.

Он напомнил, что Россия 23 января провела в Подмосковье брифинг для военных атташе и представителей СМИ, представив ракету 9М729, которую в НАТО считают нарушающей ДРСМД.

"Появление спустя месяц "утечки" в американских СМИ со ссылкой на две американские спецслужбы о том, что на брифинге Минобороны России 23 января сего года для военных атташе якобы была представлена какая-то "другая" ракета, а не "9М729", показало на ком "шапка горит", - заявил генерал Конашенков.

Он напомнил, что на брифинг не прибыл военный атташе США и остальных стран НАТО, назвав это "странным совпадением".

Минобороны России 23 января представило на брифинге для иностранных военных атташе ракету 9М729 комплекса "Искандер-М", которую США считают нарушающей ДРСМД. В министерстве сообщили, что на брифинг приглашали военных атташе и представителей военно-дипломатического корпуса стран ОДКБ, БРИКС, Евросоюза и НАТО, а также некоторых других государств. В ведомстве отметили, что военные атташе США, Великобритании, Франции и Германии, а также представители Евросоюза и миссии НАТО в России не приехали на брифинг.

Издание The Daily Beast сообщило, что как определили ЦРУ и Национальное управление военно-космической разведки США, контейнеры с крылатыми ракетами и мобильная пусковая установка, которые министерство обороны России публично показало на брифинге 23 января, не относятся к той, которая, как считают Соединенные Штаты, нарушает ДРСМД.

Нарушающая ДРСМД ракета 9М729 больше по своим размерам, чем контейнер, который был представлен Минобороны РФ, и для нее используется другая мобильная пусковая установка, сообщили изданию источники в администрации, ознакомленные с материалами секретного брифинга ЦРУ и Национального управления военно-космической разведки США.

2 февраля США приостановили участие в ДРСМД, а через шесть месяцев обещали выйти из договора, если Россия не вернется к его соблюдению.

Россия отвергает обвинения США и выдвигает встречные претензии - Вашингтон нарушает ДРСМД, размещая на объектах ПРО в Европе универсальные пусковые установки МК-41. В Москве заявляют, что эти установки способны осуществлять пуски крылатых ракет типа Tomahawk дальностью 2,4 тыс. километров.

Президент РФ Владимир Путин 2 февраля заявил, что ответ России на выход США из ДРСМД будет зеркальным. Москва приостанавливает участие в договоре и начинает научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по созданию новых видов ракет.

5 февраля министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что в ответ на решение США приостановить участие в ДРСМД Россия в 2019-2020 годах разработает наземный вариант комплекса "Калибр" с крылатой ракетой большой дальности, а также наземный комплекс с гиперзвуковой ракетой большой дальности.

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Тэги: США, ДРСМД, ФАБРИКАЦИЯ


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