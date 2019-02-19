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Дальнее зарубежье 19.02.2019 23:25

ЕС защищает СВПД, потому что он отвечает интересам безопасности Европы - Могерини

Глава дипломатии ЕС Федерика Могерини видит в Совместном всеобъемлющем плане действий (СВПД) по иранской ядерной программе прагматичное применение европейской глобальной стратегии, включающей многостороннее сотрудничество.

"В непредсказуемом мире мы, европейцы, должны иметь ясное представление о том, чего мы хотим. Мы должны уважать наши ценности, добиваться уважения наших ценностей и действовать соответствующим образом. Работа, которую мы ведем, чтобы сохранить выполнение ядерного соглашения с Ираном, делается как раз потому, что мы считаем, что это отвечает интересам нашей безопасности", - заявила Ф.Могерини, выступая во вторник в Бельгийской королевской академии наук в Брюсселе.

Она напомнила, что применение этого соглашения тринадцать раз подвергалось тщательным проверкам МАГАТЭ, которые подтвердили, что действие этого соглашения не позволяет Ирану обладать ядерным оружием, а это служит интересам стратегической безопасности европейцев.

"Поэтому мы работаем с нашими государствами-членами и остальным миром, чтобы сохранить соглашение", - объяснила Ф.Могерини.

В своем докладе в королевской академии наук она несколько раз упомянула СВПД как необходимый элемент европейской и международной безопасности.

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Тэги: ЕС, МОГЕРИНИ, ИРАН, СВПД


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]