Международная инспекционная группа проверила число военной техники и ударной авиации в Нахчыване – Минобороны Азербайджана

Международная инспекционная группа (МИГ) провела инспекцию и оценивание «Объявленного места» в Отдельной общевойсковой армии Нахчыванской Автономной Республики Азербайджана.

«Инспекторы проверили число боевых танков, бронемашин, артиллерийских установок и систем калибром более 100 мм, боевых самолетов и ударных вертолетов в рамках Договора об обычных вооружённых силах в Европе и Венского документа о мерах укрепления доверия и безопасности»,- отмечается в сообщении Минобороны Азербайджана.

Отмечается, что группа также осмотрела солдатские казармы, медпункты и другие строения в воинских частях.

По сообщению оборонного ведомства, возглавляемая Данией группа состоит из девяти инспекторов, в том числе, представителей США, Германии, Великобритании и Чехии.

Ф.Исазаде