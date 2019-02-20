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Оборона 20.02.2019 11:02

Международная инспекционная группа проверила число военной техники и ударной авиации в Нахчыване – Минобороны Азербайджана

Международная инспекционная группа (МИГ) провела инспекцию и оценивание «Объявленного места» в Отдельной общевойсковой армии Нахчыванской Автономной Республики Азербайджана.

«Инспекторы проверили число боевых танков, бронемашин, артиллерийских установок и систем калибром более 100 мм, боевых самолетов и ударных вертолетов в рамках Договора об обычных вооружённых силах в Европе и Венского документа о мерах укрепления доверия и безопасности»,- отмечается в сообщении Минобороны Азербайджана.

Отмечается, что группа также осмотрела солдатские казармы, медпункты и другие строения в воинских частях.

По сообщению оборонного ведомства, возглавляемая Данией группа состоит из девяти инспекторов, в том числе, представителей США, Германии, Великобритании и Чехии.

Ф.Исазаде

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Тэги: НАХЧЫВАН, АРМИЯ, ИНСПЕКЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]