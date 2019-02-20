Число стран, покупающих азербайджанский газ из ЮГК, будет увеличено - Эттингер

География стран, являющихся покупателями азербайджанского газа в рамках проекта Южный газовый коридор (ЮГК), будет расширена, заявил комиссар по бюджету и человеческим ресурсам Еврокомиссии Гюнтер Эттингер.

"Азербайджан и SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР) являются стратегическим партнерами ЕС. Наше сотрудничество будет продолжено и после полного ввода ЮГК. Есть договоренность о его продлении и на другие страны",- сказал Г.Эттингер на пресс-конференции в среду в Баку.

Он также сообщил, что ЕС готов расширить сотрудничество с Азербайджаном в сфере транспорта, возобновляемых источников энергии и других областях.

Проект ЮГК предусматривает создание трубопроводной инфраструктуры для транспортировки в Европу через Турцию азербайджанского газа, добываемого в рамках Стадии-2 разработки месторождения Шах-Дениз.

Основными компонентами проекта являются: Стадия-2 проекта Шах-Дениз, расширение Южно-Кавказской трубопроводной магистрали Баку-Грузия-граница с Турцией, строительство Транс-Анатолийского газопровода (TANAP) от восточной до западной границы Турции и Транс-Адриатического газопровода (TAP), соединяющего Грецию, Албанию и Адриатическое море на юг Италии.

Общая стоимость проекта ЮГК составляет $40 млрд. Его участниками являются в настоящее время 7 стран.

Поставки азербайджанского газа в Европу ожидаются в начале 2020 года в объеме 10 млрд кубометров. Кроме того, 6 млрд кубометров азербайджанского газа будет поставляться в западные регионы Турции. Поставки в Турцию начались летом 2018 года.

Н.Аббасова