EIB заинтересован в финансировании региональных транспортных проектов с участием Азербайджана – вице-президент

Европейский инвестиционный банк (European Investment Bank, EIB) заинтересован в финансировании крупномасштабных региональных транспортных проектов с участием Азербайджана, заявил вице-президент ЕИБ Васил Худак.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял В.Худака в среду в Баку на полях пятой встречи министров в рамках консультативного совета проекта Южный газовый коридор (ЮГК), сообщает официальный сайт азербайджанского президента.

«В.Худак подчеркнул важность оказания финансовой поддержки EIB проекту ЮГК. Он отметил, что EIB заинтересован в финансировании крупномасштабных региональных транспортных и других проектов с участием Азербайджана», - говорится в информации.

В свою очередь, И.Алиев отметил, что выделение кредитов на реализацию ЮГК, является показателем поддержки со стороны EIB и Европейского Союза данного проекта.

EIB ранее выделил кредиты на проекты строительства Транс-Адриатического газопровода (TAP) и Транс-Анатолийского газопровода (TANAP), являющихся частью ЮГК. В частности, в феврале 2018 года EIB одобрил выделение кредита в размере 1,5 млрд евро на строительство газопровода TAP, в марте 2018 года - кредита в 932 млн евро на финансирование строительства TANAP.

Проект ЮГК предусматривает создание трубопроводной инфраструктуры для транспортировки в Европу через Турцию азербайджанского газа, добываемого в рамках Стадии-2 разработки месторождения Шах-Дениз.

Основными компонентами проекта являются: Стадия-2 проекта Шах-Дениз, расширение Южно-Кавказской трубопроводной магистрали Баку-Грузия-граница с Турцией, строительство Транс-Анатолийского газопровода (TANAP) от восточной до западной границы Турции и Транс-Адриатического газопровода (TAP), соединяющего Грецию, Албанию и Адриатическое море на юг Италии.

Общая стоимость проекта ЮГК составляет $40 млрд. Его участниками являются в настоящее время 7 стран.

Поставки азербайджанского газа в Европу ожидаются в начале 2020 года в объеме 10 млрд кубометров. Кроме того, 6 млрд кубометров азербайджанского газа будет поставляться в западные регионы Турции. Поставки в Турцию начались летом 2018 года.

Рамочное соглашение между правительством Азербайджана и EIB вступило в силу с 15 января 2014 года. До сих пор банк выделил около $100 млн на финансирование трех проектов в Азербайджане.

Ф.Исазаде